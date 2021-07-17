Что должен сделать каждый верующий на Курбан-байрам 2021: Важные многовековые традиции праздника
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что должен сделать каждый верующий на Курбан-байрам 2021: Важные многовековые традиции праздника

1:20:287/17/2021Фото: pxhere
0

Если здоровый совершеннолетний мусульманин имеет средства на четырехдневное празднование Курбан-байрама и приобретение жертвенного животного, то он должен совершить жертвоприношение.

коран
Курбан-байрам - это обычно выходной день
Сюжет: Обряды мусульман
Что каждый мусульманин должен сделать в Дни Ат-Ташрик 21 июля 2021 года

Что каждый мусульманин должен сделать в Дни Ат-Ташрик 21 июля 2021 годаМожно ли выпивать на Курбан-байрам 20 июля 2021 года: Все запреты священного праздникаЕщё 87 новости

Празднования Курбан-байрама в мусульманских странах и мусульманских регионах России - это обычно выходные дни, закрепленные на государственном уровне. В 2021 году день ритуального заклания животного в жертву Всевышнему начнётся 20 июля и будет отмечаться еще в три последующих дня.

Всего праздник отмечается три дня - первый  - это сам праздник жертвоприношения и последующие дни называются Днями Ат-Ташрик.

Главной обязанностью правоверных в этот день является определение набожности в своей жизни. То есть понять, что нужно опасаться запретных действий  - всего того, что запрещено религией. А помимо этого стараться исполнять то, что положено мусульманской религией - постоянно совершать добрые и благие дела, помогать ближнему, соблюдать обязательные посты и читать молитвы.

Праздничная молитва начинается поле восхода солнца, приблизительно через 40 минут от него. Мусульманин должен полностью омыть свое тело, надеть чистое одеяние и направиться в мечеть.

После праздничной молитвы мусульмане приступают к обряду жертвоприношения. От каждой семьи приносится в жертву одно животное. Обязательность жертвоприношения также до сих пор вызывает споры у богословов. Одни говорят. что это обязательное действие, другие называют его желательным. Считается, что тот, кто имеет возможность принести жертву и не делает этого, не должен приближать даже к мечети для молитвы в праздник.

Возможность принести жертву определяется несколькими условиями. Если здоровый совершеннолетний мусульманин имеет средства на четырехдневное празднование Курбан-байрама и приобретение жертвенного животного, то он должен совершить жертвоприношение. Если человек не умеет этого делать по всем правилам сам, он может попросить того, кто знаком с обрядом и умеет его проводить. При этом обязательно присутствие на обряде того, за кого приносится жертва.

Жертвенное животное должно быть молодым и здоровым, не иметь физических недостатков и недокормленности. Изъяном считается то, вследствие чего животное теряет в весе или в качестве мяса. Кастрация животного не является причиной для отказа от его выбора, но хромота или слепота - являются. Запрещено приносить в жертву беременное животное.

Выбирать можно для жертвы крупно-рогатый скот или верблюда, либо барана (овцу) или козу (козла).

Две части мяса идут на благотворительность и угощение гостей и родственников, одна часть оставляется для своей семьи. Продавать или как-т хранить на будущее это мясо запрещено.

Убил и залил в бетон: где нашли пропавшую россиянку
Максакова в купальнике поразила поклонников
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Ему было 49 лет: умер популярный российский артист
Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
традицииКурбан-байрампраздникизапретымусульманские праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ваша семья проводит обряд?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что должен сделать каждый верующий на Курбан-байрам 2021: Важные многовековые традиции праздника
1:20:28 7/17/2021
Что должен сделать каждый верующий на Курбан-байрам 2021: Важные многовековые традиции праздника
Запрещенный властями многотысячный крестный ход прошел в Екатеринбурге в память расстрелянной царской семьи. Смотрите видео
1:02:01 7/17/2021
Запрещенный властями многотысячный крестный ход прошел в Екатеринбурге в память расстрелянной царской семьи. Смотрите видео
БердскКипятком обварил дедушка маленьких внуков в бане в Бердске: Девочка попала в реанимацию ЦГБ
12:35:20 7/17/2021
Кипятком обварил дедушка маленьких внуков в бане в Бердске: Девочка попала в реанимацию ЦГБ
Сильный обряд на замужество в день святого Андрея Наливы 17 июля
12:20:58 7/17/2021
Сильный обряд на замужество в день святого Андрея Наливы 17 июля
Надбавки российским пенсионерам начнут выплачивать с 2022 года. Кто получит, стало известно
12:10:46 7/17/2021
Надбавки российским пенсионерам начнут выплачивать с 2022 года. Кто получит, стало известно
"Совесть замучила": Пенсионерка призналась в убийстве сожителя скалкой 30 лет назад
11:54:41 7/17/2021
"Совесть замучила": Пенсионерка призналась в убийстве сожителя скалкой 30 лет назад
БердскГубернатор: На городской электричке без пробок на Бердском шоссе доедут жители Бердска до Академгородка
11:34:06 7/17/2021
Губернатор: На городской электричке без пробок на Бердском шоссе доедут жители Бердска до Академгородка
БердскМагазин LIGRA & Ruzardi запускает летнюю РАСПРОДАЖУ в Бердске!
11:29:15 7/17/2021
Магазин LIGRA & Ruzardi запускает летнюю РАСПРОДАЖУ в Бердске!
17 июля 2021 года – День царственных страстотерпцев: Что это значит и кого почитают в особый день православные
11:20:44 7/17/2021
17 июля 2021 года – День царственных страстотерпцев: Что это значит и кого почитают в особый день православные
Мертвым нашли подозреваемого в убийстве пенсионеров выстрелами в голову
11:02:58 7/17/2021
Мертвым нашли подозреваемого в убийстве пенсионеров выстрелами в голову