Что должен сделать каждый верующий на Курбан-байрам 2021: Важные многовековые традиции праздника

Празднования Курбан-байрама в мусульманских странах и мусульманских регионах России - это обычно выходные дни, закрепленные на государственном уровне. В 2021 году день ритуального заклания животного в жертву Всевышнему начнётся 20 июля и будет отмечаться еще в три последующих дня.
Всего праздник отмечается три дня - первый - это сам праздник жертвоприношения и последующие дни называются Днями Ат-Ташрик.
Главной обязанностью правоверных в этот день является определение набожности в своей жизни. То есть понять, что нужно опасаться запретных действий - всего того, что запрещено религией. А помимо этого стараться исполнять то, что положено мусульманской религией - постоянно совершать добрые и благие дела, помогать ближнему, соблюдать обязательные посты и читать молитвы.
Праздничная молитва начинается поле восхода солнца, приблизительно через 40 минут от него. Мусульманин должен полностью омыть свое тело, надеть чистое одеяние и направиться в мечеть.
После праздничной молитвы мусульмане приступают к обряду жертвоприношения. От каждой семьи приносится в жертву одно животное. Обязательность жертвоприношения также до сих пор вызывает споры у богословов. Одни говорят. что это обязательное действие, другие называют его желательным. Считается, что тот, кто имеет возможность принести жертву и не делает этого, не должен приближать даже к мечети для молитвы в праздник.
Возможность принести жертву определяется несколькими условиями. Если здоровый совершеннолетний мусульманин имеет средства на четырехдневное празднование Курбан-байрама и приобретение жертвенного животного, то он должен совершить жертвоприношение. Если человек не умеет этого делать по всем правилам сам, он может попросить того, кто знаком с обрядом и умеет его проводить. При этом обязательно присутствие на обряде того, за кого приносится жертва.
Жертвенное животное должно быть молодым и здоровым, не иметь физических недостатков и недокормленности. Изъяном считается то, вследствие чего животное теряет в весе или в качестве мяса. Кастрация животного не является причиной для отказа от его выбора, но хромота или слепота - являются. Запрещено приносить в жертву беременное животное.
Выбирать можно для жертвы крупно-рогатый скот или верблюда, либо барана (овцу) или козу (козла).
Две части мяса идут на благотворительность и угощение гостей и родственников, одна часть оставляется для своей семьи. Продавать или как-т хранить на будущее это мясо запрещено.