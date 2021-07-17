Запрещенный властями многотысячный крестный ход прошел в Екатеринбурге в память расстрелянной царской семьи. Смотрите видео

Тысячи паломников прошли крестным ход в ночь на 17 июля в Екатеринбурге в память о гибели Николая II, приуроченный к 103-годовщине расстрела царской семьи. Крестный ход запретили местные власти из-за пандемии коронавируса.
Участие в крестном ходе, по разным оценкам, приняли от 2000 до 4000 человек. Паломники шли по традиционному маршруту - от Храма-на-Крови к Ганиной Яме. Возглавляли шествие волонтеры движения «Двуглавый орел» Константина Малофеева - они понесли икону с изображением Николая II. Волонтеры, регулирующие движение паломников до Ганиной Ямы, просили людей не идти по проезжей части, но многие все равно выходили на дорогу.
В Свердловской области действует запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек, однако сотрудники ГИБДД сопровождали колонну паломников, сообщают местные СМИ. Между тем, сами участники и епархия избегают формулировки «крестный ход».
«По велению сердца многие верующие после причастия Святых Христовых Тайн направились в обитель во имя святых Царственных страстотерпцев по пути, которым 103 года назад везли тела убиенных членов августейшей семьи и их верных слуг». «С молитвой люди движутся семьями и малыми группами по направлению к Ганиной Яме, где утром состоится традиционный молебен святым Царственным страстотерпцам»,— заявили в епархии.
8 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что власти не согласовали проведение крестного хода в рамках фестиваля православной культуры "Царские дни" из-за сложной эпидобстановки, вызванной распространением коронавируса. Министерство общественной безопасности рекомендовало перенести мероприятие. Роспотребнадзор запретил проведение мероприятий более чем на 500 человек. Но митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что люди все равно пройдут традиционным маршрутом.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге была расстреляна семья Романовых. Сейчас там Храм-на-Крови. В 2000 году члены царской семьи были причислены к лику святых.
В память о расстреле царской семьи большевиками каждый год в июле проходит культурно-религиозный фестиваль "Царские дни", собирающий на Урале десятки тысяч православных со всей России, ближнего и дальнего зарубежья.