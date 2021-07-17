13 зубов вырвала пациенту и украла $23 тыс. долларов обиженная сотрудница клиники
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13 зубов вырвала пациенту и украла $23 тыс. долларов обиженная сотрудница клиники

1:35:157/17/2021Фото: Pixabay
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Полицейские предъявили обвинение Эйк в двух эпизодах кражи, преступном сговоре и в хирургическом вмешательстве, не имея на то лицензии.

В США бывшая сотрудница зубной клиники удалила у пациента 13 зубов

В США жительница Невады была арестована за то, что украла из стоматологической клиники деньги и вырвала у пациента 13 зубов.

Бывшая работница стоматологической клиники 42-летняя Лорел Эйк (Laurel Eich), которую задержали за кражу, рассказала в полиции, что не будучи дантистом, удалила у пациента 13 зубов, использую при этом обезболивающее, списанное ранее ее работодателем. На следующий день она снова пришла в клинику и забрала 22,8 тысяч долларов, при этом в кабинете было разбито окно, а дверь открыта. Об этом рассказало издание The Indepndent.

Полицейские предъявили обвинение Эйк в двух эпизодах кражи, преступном сговоре и в хирургическом вмешательстве, не имея на то лицензии.

Вырванные 13 зубов также были похищены, что с ними сделала злоумышленница, неизвестно.

Есть версия, что так сотрудница клиники отомстила своему работодателю.

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