13 зубов вырвала пациенту и украла $23 тыс. долларов обиженная сотрудница клиники

В США жительница Невады была арестована за то, что украла из стоматологической клиники деньги и вырвала у пациента 13 зубов.
Бывшая работница стоматологической клиники 42-летняя Лорел Эйк (Laurel Eich), которую задержали за кражу, рассказала в полиции, что не будучи дантистом, удалила у пациента 13 зубов, использую при этом обезболивающее, списанное ранее ее работодателем. На следующий день она снова пришла в клинику и забрала 22,8 тысяч долларов, при этом в кабинете было разбито окно, а дверь открыта. Об этом рассказало издание The Indepndent.
Полицейские предъявили обвинение Эйк в двух эпизодах кражи, преступном сговоре и в хирургическом вмешательстве, не имея на то лицензии.
Вырванные 13 зубов также были похищены, что с ними сделала злоумышленница, неизвестно.
Есть версия, что так сотрудница клиники отомстила своему работодателю.