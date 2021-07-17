Когда можно начать принимать пищу в значимый День Арафат 19 июля 2021

9 Зуль-хиджа или 19 июля в 2021 году у мусульман наступит День Арафа. Этот день является кануном дня Курбан-байрама и последним нем паломничества.
У мусульман, которые не совершают паломничество, этот день называется самым дорогим днём в году. В него желательно соблюдать пост. Это не является строгим предписанием, поэтому мусульманин сам может решать держать ему пост или нет. Однако обычно мусульмане соблюдают эту сунну , потому что Аллахом за неё обещано вознаграждение.
В качестве вознаграждения правоверным обещано прощения не крупных грехов и за прошедший и будущий год. Прежде чем приступать к посту в день Арафа, мусульманин должен попросить прощения у всех тех людей, которых он обидел, либо он сам предполагает что обидел. После чего высказывается ният - намерение соблюдать пост.
В понимании мусульман пост это воздержание от приема пищи, любого вида питья, курения, а также вступления в интимную связь. Сам по себе пост не предполагает ограничения в определенных продуктах питания, это просто ограничение во времени. То есть нельзя выполнять вышеуказанные действия в течение светового дня, начало и которого определяется по лунному календарю, то есть по времени восхода солнца и времени его заката.
Приёма пищи в день Арафа может быть только два. Это сухур и ифтар.
Сухур - это утренний приём пищи, а вечерний - ифтар. Утренний приём пищи должен начаться и закончиться за 10 минут до восхода солнца, соответственно вечерний ифтар начинается через 10 минут после заката солнца.
Все мусульмане, которые совершают паломничество, в этот день выполняют последний обряд, который называется стояние на горе Арафат. Любой миг проведенный на этой горе в этот день засчитывается в совершение обряда. Во время пребывания на горе мусульмане восхваляют Аллаха и молятся. Паломники не должны соблюдать пост в этот день, поскольку им требуются физические силы для выполнения последнего обряда.