Лучшие способы прийти в себя во время сильных магнитных бурь в июле 2021 года
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Лучшие способы прийти в себя во время сильных магнитных бурь в июле 2021 года

3:20:407/17/2021Фото: pxhere
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В первую очередь на магнитные бури очень плохо реагирует сосуды, поэтому реакция у метеозависимых людей может пройти по гипертоническому типу либо по гипотоническому.

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Организм здорового человека практически всегда готов к таким явлениям, как магнитные бури.

Хуже всего организм реагирует на геомагнитные колебания у тех людей, которые страдают заболеваниями сердца и сосудов. Обычно это гипертоники и те, у кого поставлены такие диагнозы как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сюда же в группу риска попадают люди с заболеваниями дыхательной системы, такими, как, например, астма.

В первую очередь на магнитные бури очень плохо реагирует сосуды, поэтому реакция у метеозависимых людей может пройти по гипертоническому типу либо по гипотоническому.

Люди, страдающие повышенным давлением, будут жаловаться на резкое повышение артериального давления, усиление сердцебиения, появление аритмии, а также возможно головокружение.

Те, у кого метеозависимость протекает по гипотоническому типу, могут испытывать апатию, падение давления, вследствие чего может развиваться головокружение и обмороки, пульс у них может заметно замедляться.

И тот и другой тип реакции организмом воспринимается плохо. Все эти недомогания способны снижать работоспособность человека, нарушать его сон и аппетит, вследствие чего существенно портится настроение, а уровень стресса повышается.

Для того, чтобы избежать негативных последствий, человеку во время магнитных бурь, а также после них, нужно хорошо высыпаться, наладить своё питание таким образом, чтобы оно стала более правильным и легким, желательно полностью отказаться от употребления кофе, крепкого чая и алкоголя.

Очень благоприятно на состоянии здоровья, особенно в периоды восстановления, сказываются пешеходные прогулки длительностью не менее часа, посещение бассейна либо другие водные процедуры в виде обливание и контрастного душа. Все эти мероприятия положительным образом сказывается на состоянии сосудов, от которых и зависит наше самочувствие.

Сон должен длиться не менее 7 часов. Не забывайте о своевременном принятии лекарств, а также о курсе приема витаминов и успокоительных средств.

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