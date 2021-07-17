Тайну диагноза своей дочери раскрыла Лолита
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Тайну диагноза своей дочери раскрыла Лолита

2:09:327/17/2021Фото: @lolitamilyavskaya
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Заболевание могло возникнуть вследствие недоношенности девочки. Сейчас Еве 22 года и она живет с бабушкой в Киеве.

Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой

У дочери певицы Милявской психиатрическое заболевание, о котором Лолита рассказала в первый раз. По словам матери у ее 22-летней дочери Евы развился синдрома Аспергера, причем диагноз был поставлен буквально недавно, пишут в StarHit.  Данное заболевание могло возникнуть вследствие недоношенности девочки.

Рождение Евы, которая по документам является дочерью шоумена Александра Цекало, произошло в ноябре 1998 года. По словам матери, у девушки возникают некоторые особенности поведения время от времени — она может зациклиться на каком-либо предмете, постоянно что-то вертеть в руках.

Также Ева не может адекватно реагировать на чужие эмоции, правда, не всегда. Лолита рассказала, что ее дочь может расплакаться на концерте во время исполнения грустной песни потому что ей кажется, что маме плохо.

Дочь Лолиты Милявской скрыта от общественности, она живет в Киеве с бабушкой, которая дает ей то внимание, которое не досталось самой Лолите.

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