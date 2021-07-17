Локдаун ввели власти Тувы: Закрывают магазины и предприятия

Врио главы Тувы Владислав Ховалыга и главный санитарный врач Людмила Салчак приняли решение о закрытии с 16 июля всех непродовольственных магазинов и рынков. Посещения скверов, парков, развлекательных зон - под запретом, также не будут работать бани, парикмахерские и другие предприятия, оказывающие услуги населению.
- Запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения – без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики. Для детей в возрасте до 14 лет (включительно) нахождение и перемещение на улице допускается только в сопровождении взрослых.
Приостановлена деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, организаций дополнительного образования, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), а также розничная торговля непродовольственными товарами, - сообщают на официальном портале республики.
Теперь в республике введен локдаун - в детских садах будут работать лишь дежурные группы. Открытыми останутся аптеки, салоны связи и отдельно стоящие магазины, в которых продают товары первой необходимости.
Режим самоизоляции введен на всей территории Тувы.
По данным республиканского Минздрава, на утро пятницы уже выявлен 191 новый случай заражения COVID-19. В госпиталях Кызыла проходят лечение 1384 пациента из которых в тяжелом состоянии - 250 человек. На 11 увеличилось число больных с тяжелым протеканием заболевания. К ИВЛ подключены 38 пациентов, в том числе к инвазивному – 6, к неинвазивному - 32. Свободный койко-мест - 13,3% из 1597. 16 июля был развернут еще один антиковидный госпиталь – на базе лицея №16 города Кызыла.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Москве, напротив, власти смягчили ограничения, что весьма положительно оценивается бизнесом.