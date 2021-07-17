Как готовить лук к зимовке?

Выкапывание лука для зимнего хранения производят после его полного созревания. Определить, что лук полностью созрел можно по нескольким признакам.
Во-первых, у лука при полном созревании начинают полегать 50% зелени. Во-вторых, полностью созревшие луковицы становятся сухими, плотными, они покрыты тонкой шелухой, которая легко отшелушивается. И, в третьих, у полностью созревшего лука истончается его шейка.
Если лук созрел не полностью, его лежкость будет очень низкой.
При сборе урожая лук рекомендуется выкапывают лопатой, а не тянуть за оставшиеся перья. Земля, которая осталась на луковицу, убирается только руками, его нельзя остукивать о лопату, чтобы сами головки не повредились, иначе в местах повреждений они начнут гнить в первую очередь.
Для выкапывания урожая лука лучше выбирать солнечный и сухой день. После выкапывания его можно оставить на несколько часов прямо на грядке для прослушки под солнечными лучами.
Корни лука полагается обрезать ножницами. Затем лук убирается в сухое проветриваемое помещение. Сушить лук нужно, рассыпав его в один слой. О полной просушке вы можете догадаться по легко отделяемой шелухе на поверхности луковиц. перо должно высохнуть полностью до состояния соломы. Обычно на процесс сушки уходит около 2 недель.
После полного прослушивания урожая, у него убираются остатки пера, а сам лук складывается в ящики для хранения. Можно ещё хранить лук, заплетая его в так называемые вязанки или косы. Если вы будете вязать лук, то перья можно не убирать. Кстати, опытные огородники утверждают, что сухое перо лучше не обрезать - так лук хранится лучше, а лучший способ хранения - в вязанках.