Как готовить лук к зимовке?
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Как готовить лук к зимовке?

4:20:507/17/2021Фото: pxhere
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Опытные огородники утверждают, что сухое перо лучше не обрезать - так лук хранится лучше, а лучший способ хранения - в вязанках.

лук
Лук, прежде чем убирать на хранение, нужно правильно просушить

Выкапывание лука для зимнего хранения производят после его полного созревания. Определить, что лук полностью созрел можно по нескольким признакам.

Во-первых, у лука при полном созревании начинают полегать 50% зелени. Во-вторых, полностью созревшие луковицы становятся сухими, плотными, они покрыты тонкой шелухой, которая легко отшелушивается. И, в третьих, у полностью созревшего лука истончается его шейка.

Если лук созрел не полностью, его лежкость будет очень низкой.

При сборе урожая лук рекомендуется выкапывают лопатой, а не тянуть за оставшиеся перья. Земля, которая осталась на луковицу, убирается только руками, его нельзя остукивать о лопату, чтобы сами головки не повредились, иначе в местах повреждений они начнут гнить в первую очередь.

Для выкапывания урожая лука лучше выбирать солнечный и сухой день. После выкапывания его можно оставить на несколько часов прямо на грядке для прослушки под солнечными лучами.

Корни лука полагается обрезать ножницами. Затем лук убирается в сухое проветриваемое помещение. Сушить лук нужно, рассыпав его в один слой. О полной просушке вы можете догадаться по легко отделяемой шелухе на поверхности луковиц. перо должно высохнуть полностью до состояния соломы. Обычно на процесс сушки уходит около 2 недель.

После полного прослушивания урожая, у него убираются остатки пера, а сам лук складывается в ящики для хранения. Можно ещё хранить лук, заплетая его в так называемые вязанки или косы. Если вы будете вязать лук, то перья можно не убирать. Кстати, опытные огородники утверждают, что сухое перо лучше не обрезать - так лук хранится лучше, а лучший способ хранения - в вязанках.

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