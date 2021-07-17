Срок действия российских паспортов продлен. Какие еще паспортные изменения ждут россиян
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Срок действия российских паспортов продлен. Какие еще паспортные изменения ждут россиян

3:33:097/17/2021Фото: Flickr
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Поменять паспорт гражданам, достигшим 20 и 45 лет, теперь можно гораздо позже, как и получить первое удостоверение личности 14-летним россиянам.

Паспорт можно будет менять, не спеша, - он будет действовать еще три месяца после дня рождения

Премьер российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление по которому срок действия основного документа гражданина страны продлевается на 90 дней.

До настоящего времени паспорт становился недействительным автоматически, когда его обладателю исполнялось 20 или 45 лет. Период до 30 дней, во время которого идет оформление нового документа, россияне использовали временное удостоверение личности, но оно не могло быть предъявлен при оформлении кредита или регистрации на портале Госуслуг.

Теперь такие неудобства остались в прошлом — паспорт будет действительным в течение 90 дней после дня рождения и во этот период нужно будет оформить документы без спешки на новый паспорт. Также и при исполнении 14 лет срок получения первого паспорта продлен до 90 дней.

- Упомянутые нормы вступят в силу с момента официального опубликования постановления.

Ещё одно изменение, утверждённое правительством, начнёт действовать с 1 июля 2022 года. С этого момента срок оформления российского паспорта будет составлять не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания. Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней – во всех остальных случаях, пишут на сайте кабмина.

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