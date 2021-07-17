Рейтинг доверия мэру Бердска: На "неуд" оценили работу Евгения Шестернина в 2021 году 18% горожан
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Рейтинг доверия мэру Бердска: На "неуд" оценили работу Евгения Шестернина в 2021 году 18% горожан

3:09:007/17/2021,Анастасия СолодковаФото: berdsk.nso.ru
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Если сравнивать с первым полугодием 2020 года, то глава города серьезно потерял в доверии бердчан. Сейчас лишь 28% поставили удовлетворительную оценку качеству автомобильных дорог.

Евгений Шестернин управляет Бердском с ноября 2015 года. В декабре 2020-го его снова назначили мэром

На сайте правительства Новосибирской области опубликовали результаты опроса населения об оценке эффективности глав муниципальных образований региона за первое полугодие 2021 года.

По официальным данным портала, в опросе приняли участие 743 жителей Бердска. Из них 72,4% высказали удовлетворенность деятельностью мэра Евгения Шестернина, а почти 68% заявили, что доверяют ему.

В Новосибирске эти цифры гораздо ниже — по 49% (опрошено 1292 человека), В Искитиме — 62,5 и 59,7% соответственно (392 человека участвовали в опросе), в Искитимском районе — 45,4 и 42,4% (отвечали на вопросы 672 человека), в Новосибирском районе — 67,7 и 67,4% соответственно (370 опрошенных).

При этом 32% бердчан высказали однозначную удовлетворенность работой градоначальника, около 18% принявших участие в опросе не удовлетворены тем, что делает на своем посту Шестернин.

Положительно оценили состояние транспортного обслуживания в Бердске в первом полугодии 2021 года около 72% опрошенных. Лишь 28% поставили удовлетворительную оценку качеству автомобильных дорог. Теплоснабжением в Бердске остались довольны 81% горожан, водоснабжением — 74%, электроснабжением — свыше 91%, газификацией — менее 45%. По этим показателям Бердск почти не отличается от соседних муниципальных образований.

Если сравнивать с первым полугодием 2020 года, то Евгений Шестернин серьезно потерял в доверии. Тогда, по данным сайта регионального правительства, удовлетворенность
деятельностью мэра выразили 80% населения Бердска, а доверие главе города — около 73% бердчан. Впрочем, год назад в опросе участвовало всего 106 человек.

А к концу 2020 года, рейтинг Шестернина заметно упал, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По показателю «уровень удовлетворенности» положительную оценку мэру поставили 59,99% горожан, по доверию — 57%.

Тогда хуже цифры оказались только у главы Оби (37,75 и 38,24 соответственно), мэра Новосибирска (53,83 и 51,37) и руководителя Мошковского района (58,45 и 55,1%). Похожие проценты удовлетворенности и доверия получили также главы Каргатского и Кыштовского районов — от 57 до 59%.

В 2019 году уровень удовлетворенности населения работой мэра Бердска составлял 63,4%, а степень доверия ему – 72,64%.

Напомним, что Евгений Шестернин руководит Бердском с 2015 года. 25 декабря 2020-го его переназначили на высший муниципальный пост - на следующие 5 лет. При подведении итогов конкурса на должность главы города учитывалась предыдущая деятельность кандидата и его перспективный план развития города.

Зачем спрашивают у людей

Оценка населением власти проводится по постановлению правительства РФ от 17.12.2012 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Цель опроса – оценка удовлетворенности населения деятельностью:

- руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Новосибирской области;

- руководителей унитарных предприятий и учреждений, действующих на муниципальном уровне, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Новосибирской области.

Деятельность указанных руководителей предлагается оценить по трем критериям:

- удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании;

- удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании;

- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения.

К участию в интернет-опросах приглашаются жители Новосибирской области, постоянно проживающие на территории районов и городских округов региона.

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