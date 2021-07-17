"Наводнение смерти": Хаос царит в Европе, в Германии жертвами стихии стали 133 человека. Смотрите видео
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"Наводнение смерти": Хаос царит в Европе, в Германии жертвами стихии стали 133 человека. Смотрите видео

3:47:257/17/2021Фото: Скриншот
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В Бельгии на 20 июля уже объявлен общенациональный траур по 23 погибшим из-за потопа. А на юге Нидерландов из-за угрозы наводнения эвакуировали более 10 тыс. человек. Уровень воды поднимается в реках Франции и Швейцарии.

"Наводнение смерти": в Германии, Бельгии и Нидерландах царит хаос

Число погибших в результате разрушительных наводнений на западе Германии возросло до 133, передают немецкие СМИ. Больше 1300 человек числятся пропавшими без вести. Несколько районов остаются без электричества, многие местные жители были вынуждены покинуть свои дома. Министр обороны Германии приняла решение о введении режима "военной катастрофы" в западных районах.

Немецкая пресса окрестила это стихийное бедствие "наводнением смерти". Немцы говорят о самой масштабной природной катастрофе со времен Второй мировой войны. Власти не исключают, что погибших может быть больше.

Спасатели продолжают разбор завалов, вызванных наводнением. Они отмечают, что уровень воды хоть и остается высоким, но постепенно начинает идти на спад. К спасательной операции уже привлечены 850 военнослужащих. Но поступают все новые сведения о разрушениях.

В регионе Арвайлер полностью разрушен местный газопровод – его оператор опасается, что на восстановление могут уйти месяцы, а значит, жители даже осенью могут остаться без тепла и горячей воды. В общей сложности на западе Германии без электричества остаются около 100 тыс. человек – это, впрочем, уже вдвое меньше, чем на пике наводнение.

Мощное наводнение затронуло и соседние с Германией страны. В Бельгии на 20 июля уже объявлен общенациональный траур по 23 погибшим в результате стихии. А на юге Нидерландов, где царит хаос, из-за угрозы наводнения эвакуировали более 10 тысяч человек. Уровень воды поднимается в реках Франции и Швейцарии.

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