Сильный день 24 июля 2021 года: Что можно и строго запрещено делать в Золотое Полнолуние

День полнолуния это всегда очень энергичный день. В июле 2021 года да он наступит 24 числа и пройдёт в созвездии Водолея. Будет очень велика вероятность поддаться соблазнам, быть внушаемым или лениться.
В такое пиковое состояние луны эмоции всегда находятся на подъеме, а потому желательно их укрощать и работать над самодисциплиной. Провести этот день следует как можно более тихо и мирно, чтобы не вступать ни с кем в конфликты.
В целом этот день считается удачным, потому что влияние знака Водолея оценивается как позитивное и приятное. Если человек не поддастся соблазну слушаться своих эмоций, то все начатые дела в этот день пройдут легко.
Самой сложной будет первая половина дня, поскольку она наиболее приближена к полнолунию, которое случится в 5:36 по московскому времени.
Что нельзя в полнолуние
В день полнолуния обычно рекомендуется не предпринимать ничего важного. Не стоит заключать сделок, проводить важных переговоров, начинать новых ответственных дел.
Нежелательно показывать свои амбиции и яростно отстаивать свою точку зрения. Нельзя перекладывать ответственность на других людей, лучше этот день вообще провести как можно больше в одиночестве и ни с кем не сталкиваться.
Не желательно заниматься любыми финансовыми операциями и делать крупные покупки.
Что хорошо в полнолуние?
Благоприятно в день полнолуния завершать давно начатые дела или приступать к исполнению своего плана, который уже вынашивался у вас очень долго и хорошо продуман.
Творческим людям в день полнолуния хорошо заниматься созиданием чего-то нового, а если вы работаете не в творческой профессии, то к рабочему дню можно подойти более креативно и использовать в работе нестандартные методы.
Если в этот день у вас началась командировка или длительное путешествие, будьте готовы к тому, что всё может пойти не по тому плану, который вы строили.
В полнолуние всегда повышается вероятность травм и нервных напряжений, а потому постарайтесь быть предельно осторожными.