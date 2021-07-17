Советы эксперта: Как жить без долгов даже при минимальной зарплате
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Советы эксперта: Как жить без долгов даже при минимальной зарплате

6:18:577/17/2021Фото: Pixabay
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Необходимость финансовой подушки безопасности понимают все, независимо от уровня доходов.

Деньги можно скопить, отправляя по 10% зарплаты в заначку

Для того, чтобы перестать жить в долг, нужно уметь планировать свои расходы. Об этом рассказал Павел Гужиков, основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед».

Чтобы не накапливать долги и не иметь лишние траты, необходимо отказаться от соблазна взять деньги в долг или оформить кредит. По словам финансиста, нужно обеспечить себя подушкой безопасности, в которую ежемесячно откладывать определенную сумму.

- Двадцати пяти процентам россиян не хватает зарплаты на основные нужды, а значит, каждый четвертый регулярно сталкивается с необходимостью брать деньги в долг или оформлять кредиты с грабительскими процентами, чтобы покрыть свои базовые потребности. В следующем месяце вновь возникают непредвиденные расходы, и постоянная нехватка денег начинает напоминать бег в колесе, - рассказал эксперт.

Необходимость финансовой подушки безопасности понимают все, независимо от уровня доходов.

- На формирование финансового резерва стоит направлять не менее 10% ежемесячного дохода, однако, для большей уверенности этот процент лучше на регулярной основе увеличивать. Имея запас в три-шесть месячных расходов, внезапно понадобившиеся траты на лечение или ремонт техники не выбьют вас из колеи и до следующей зарплаты ваш бюджет продержится абсолютно спокойно, - отметил Гужиков.

Эксперт советует оплачивать ежемесячные расходы по содержанию жилья и других,  непосредственно с зарплаты или аванса, не затягивая на долгий срок, чтобы не накапливать долги или пени. Также он советует контролировать расходы, используя мобильные приложения, пишут РИА Новости.

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