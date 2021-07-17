Благоприятные и нежелательные виды садовых работ на выходные 24-25 июля по лунному календарю: Все опасности полнолуния в Водолее

24 июля луна будет находиться в фазе Полнолуния в созвездии Водолея. Это созвездие является совершенно не плодородным знаком.
Все посеянные и посаженные сегодня культуры будут расти очень слабыми и дадут плохой урожай, однако те из них, которые смогут выжить, разовьют очень мощную корневую систему крепкие стебли, а значит могут дать хорошие плоды и красивые цветы.
Таким временем благоприятно воспользоваться тем, кто при помощи селекционирования пытается получить более сильное растение.
Этот день является одним из самых энергетически сильных дней всего лунного цикла. Можно активно заниматься любыми работами в огороде, которые не связаны с целостностью растений, а также их посадкой и пересадкой. То есть в этот день запрещено делать пасынкование, обрезку деревьев и кустарников, проводить пикировку и прививки деревьев.
Благоприятно сегодня работать с грядками, рыхлить их, продергивать частые сходы, бороться с вредителями и заболеваниями растений. Не благоприятно сегодня заниматься консервированием овощей на зиму.
25 июля луна перейдет в фазу убывания, но всё ещё задержится в созвездии Водолея. Рекомендации для огородных работ остаются теми же, что и в пятницу 24 июля, однако влияние дня недели благоприятствует разрешению тех задачу, которые накопились на вашем участке за прошедшую неделю.
Благоприятно завершать то, что вы уже давно начали. Если есть важные дела на участке именно на сегодняшний день, постарайтесь ни под каким предлогом не откладывать их на завтра. Не забывайте что луна убывает, а значит с каждым днём будет уменьшаться и ваши желание и возможность заниматься этими самыми затянувшегося делами.