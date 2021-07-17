Сбившей троих детей на "зебре" студентке на Mazda следствие просит домашний арест: Она болтала по телефону, а 5-летний мальчик умер

Следствие ходатайствует в суде о заключении под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову, которая сбила на автомобиле трех детей в Москвы.
"Никулинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения автомобилистке, которая обвиняется в совершении ДТП, в результате которого один ребенок скончался от полученных травм, двое госпитализированы", - сообщает информацию из суда ТАСС 17 июля.
Башкировой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Состояние опьянения в настоящий момент не подтверждено экспертизой, уточнили в суде.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", днем 16 июля на улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda сбила троих детей. Они переходили дорогу по пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. В результате ДТП дети получили серьезные травмы: мальчик 5 лет - перелом основания черепа, мальчик 4 года - перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, 9-месячная девочка - сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Все дети были госпитализированы. 5-летнего мальчика доставили в больницу санитарным вертолетом, но в ночь на субботу он умер в реанимации.
Московский главк СК забрал дело у полиции.
По предварительным данным, водитель была трезвой, но пояснила, что отвлеклась на телефон, когда подъехала к "зебре". Семья с тремя детьми, один из которых находился в коляске, переходила дорогу по пешеходному переходу. Одна машина остановилась на "зебре", а вторая ее объехали и сбила пешеходов.
Как оказалось, у девушки совсем небольшой стаж вождения, всего год, но, видимо, она была так уверена в себе, что ехала, глядя в свой телефон. Очевидцы рассказали, что даже после аварии, когда умирающих детей переносили на траву, она продолжала с кем-то говорить по телефону, правда, при этом плакала.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 8 июля в новосибирском Академгородке водитель на "Ауди" насмерть сбил 5-летнего мальчика, который переезжал дорогу по "зебре" на самокате. За рулем оказался замдиректора физматшколы при НГУ и бывший директор бердского КБУ Дмитрий Кожемякин. Его не стали арестовывать, лишь ограничили в некоторых действиях - запретили садиться за руль любого автомобиля.