Сбившей троих детей на "зебре" студентке на Mazda следствие просит домашний арест: Она болтала по телефону, а 5-летний мальчик умер
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Сбившей троих детей на "зебре" студентке на Mazda следствие просит домашний арест: Она болтала по телефону, а 5-летний мальчик умер

6:40:417/17/2021Фото: vk.com
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18-летней Валерии Башкировой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Состояние опьянения в настоящий момент не подтверждено экспертизой.

Следствие просит отправить под домашний арест водителя, сбившую трех детей в Москве

Следствие ходатайствует в суде о заключении под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову, которая сбила на автомобиле трех детей в Москвы.

"Никулинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения автомобилистке, которая обвиняется в совершении ДТП, в результате которого один ребенок скончался от полученных травм, двое госпитализированы", - сообщает информацию из суда ТАСС 17 июля.

Башкировой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Состояние опьянения в настоящий момент не подтверждено экспертизой, уточнили в суде.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", днем 16 июля на улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda сбила троих детей. Они переходили дорогу по пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. В результате ДТП дети получили серьезные травмы: мальчик 5 лет - перелом основания черепа, мальчик 4 года - перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, 9-месячная девочка - сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Все дети были госпитализированы. 5-летнего мальчика доставили в больницу санитарным вертолетом, но в ночь на субботу он умер в реанимации.

Московский главк СК забрал дело у полиции.

По предварительным данным, водитель была трезвой, но пояснила, что отвлеклась на телефон, когда подъехала к "зебре". Семья с тремя детьми, один из которых находился в коляске, переходила дорогу по пешеходному переходу. Одна машина остановилась на "зебре", а вторая ее объехали и сбила пешеходов.

Как оказалось, у девушки совсем небольшой стаж вождения, всего год, но, видимо, она была так уверена в себе, что ехала, глядя в свой телефон. Очевидцы рассказали, что даже после аварии, когда умирающих детей переносили на траву, она продолжала с кем-то говорить по телефону, правда, при этом плакала.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 8 июля в новосибирском Академгородке водитель на "Ауди" насмерть сбил 5-летнего мальчика, который переезжал дорогу по "зебре" на самокате. За рулем оказался замдиректора физматшколы при НГУ и бывший директор бердского КБУ Дмитрий Кожемякин. Его не стали арестовывать, лишь ограничили в некоторых действиях - запретили садиться за руль любого автомобиля.

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