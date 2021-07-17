25 116 россиян заболели, 787 умерли от коронавируса за сутки на 17 июля

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 116 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 709 (10,8%) без клинических проявлений, сообщил оперативный штаб.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Кировская область 0,22%
2. Республика Саха (Якутия), Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,23%
3. Орловская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,24%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 933 115 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 437 человек:
Москва — 7643
Московская область — 2118
Санкт-Петербург — 1927
Свердловская область — 451
Нижегородская область — 383
Воронежская область — 355
Пермский край — 352
Ростовская область — 337
Приморский край — 300
Республика Бурятия — 271
Республика Крым — 242
Владимирская область — 234
Хабаровский край — 234
Забайкальский край — 212
Брянская область — 209
Омская область — 203
Саратовская область — 200
Красноярский край — 190
Севастополь — 187
Самарская область — 178
Республика Карелия — 177
Кемеровская область — 177
Калининградская область — 167
Липецкая область — 166
Тюменская область — 166
Республика Дагестан — 162
Челябинская область — 161
Архангельская область — 157
Курская область — 154
Республика Башкортостан — 154
Вологодская область — 146
Иркутская область — 144
Волгоградская область — 129
Оренбургская область — 128
Ульяновская область — 128
Псковская область — 120
Белгородская область — 117
Новосибирская область — 117
Ханты-Мансийский автономный округ — 105
Рязанская область — 104
Республика Коми — 103
Кировская область — 101
Ямало-Ненецкий автономный округ — 101
Ставропольский край — 99
Смоленская область — 97
Тамбовская область — 94
Ярославская область — 93
Алтайский край — 91
Калужская область — 86
Орловская область — 85
Ивановская область — 84
Ленинградская область — 83
Мурманская область — 82
Костромская область — 79
Новгородская область — 79
Сахалинская область — 73
Краснодарский край — 69
Астраханская область — 66
Тульская область — 60
Курганская область — 57
Республика Чувашия — 50
Амурская область — 48
Республика Тыва — 44
Удмуртская Республика — 43
Республика Мордовия — 41
Республика Саха (Якутия) — 39
Тверская область — 36
Республика Калмыкия — 36
Республика Марий Эл — 33
Республика Татарстан — 33
Пензенская область — 31
Кабардино-Балкарская Республика — 30
Республика Алтай — 28
Республика Адыгея — 26
Чеченская Республика — 25
Республика Хакасия — 21
Томская область — 19
Республика Северная Осетия - Алания — 15
Республика Ингушетия — 13
Карачаево-Черкесская Республика — 12
Камчатский край — 12
Магаданская область — 12
Еврейская автономная область — 2
Ненецкий автономный округ — 1
За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 322 345.
За последние сутки подтверждено 787 смертей:
Санкт-Петербург — 105
Москва — 102
Иркутская область — 38
Нижегородская область — 28
Краснодарский край — 26
Московская область — 22
Ростовская область — 22
Алтайский край — 21
Владимирская область — 19
Пензенская область — 18
Самарская область — 17
Свердловская область — 16
Тюменская область — 16
Красноярский край — 16
Воронежская область — 15
Пермский край — 15
Саратовская область — 15
Республика Бурятия — 12
Челябинская область — 11
Астраханская область — 10
Брянская область — 9
Мурманская область — 9
Ульяновская область — 9
Тульская область — 8
Ленинградская область — 8
Волгоградская область — 8
Республика Дагестан — 8
Забайкальский край — 8
Белгородская область — 7
Липецкая область — 7
Республика Крым — 7
Ставропольский край — 7
Удмуртская Республика — 7
Новосибирская область — 7
Смоленская область — 6
Вологодская область — 6
Республика Башкортостан — 6
Омская область — 6
Курская область — 5
Тверская область — 5
Республика Коми — 5
Республика Марий Эл — 5
Республика Чувашия — 5
Республика Саха (Якутия) — 5
Рязанская область — 4
Севастополь — 4
Кабардино-Балкарская Республика — 4
Чеченская Республика — 4
Ханты-Мансийский автономный округ — 4
Кемеровская область — 4
Хабаровский край — 4
Ивановская область — 3
Калужская область — 3
Тамбовская область — 3
Новгородская область — 3
Карачаево-Черкесская Республика — 3
Республика Мордовия — 3
Республика Татарстан — 3
Оренбургская область — 3
Костромская область — 2
Орловская область — 2
Ярославская область — 2
Республика Карелия — 2
Архангельская область — 2
Псковская область — 2
Республика Адыгея — 2
Республика Калмыкия — 2
Кировская область — 2
Республика Хакасия — 2
Приморский край — 2
Амурская область — 2
Магаданская область — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 147 655 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 158,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 598 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 193 тыс. 593 человека.