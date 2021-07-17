25 116 россиян заболели, 787 умерли от коронавируса за сутки на 17 июля
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25 116 россиян заболели, 787 умерли от коронавируса за сутки на 17 июля

8:45:297/17/2021Фото: pixabay
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За сутки в Санкт-Петербурге умерли  105 человек, в Москве -  102. Заразились больше всего в столице -  7643 человека.

Москва бьет рекорды за сутки 7643 новых больных
Москва бьет рекорды за сутки 7643 новых больных

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 116 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 709 (10,8%) без клинических проявлений, сообщил оперативный штаб.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Кировская область 0,22%
2. Республика Саха (Якутия), Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,23%
3. Орловская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,24%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 933 115 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 437 человек: 

Москва    —    7643
Московская область    —    2118
Санкт-Петербург    —    1927
Свердловская область    —    451
Нижегородская область    —    383
Воронежская область    —    355
Пермский край    —    352
Ростовская область    —    337
Приморский край    —    300
Республика Бурятия    —    271
Республика Крым    —    242
Владимирская область    —    234
Хабаровский край    —    234
Забайкальский край    —    212
Брянская область    —    209
Омская область    —    203
Саратовская область    —    200
Красноярский край    —    190
Севастополь    —    187
Самарская область    —    178
Республика Карелия    —    177
Кемеровская область    —    177
Калининградская область    —    167
Липецкая область    —    166
Тюменская область    —    166
Республика Дагестан    —    162
Челябинская область    —    161
Архангельская область    —    157
Курская область    —    154
Республика Башкортостан    —    154
Вологодская область    —    146
Иркутская область    —    144
Волгоградская область    —    129
Оренбургская область    —    128
Ульяновская область    —    128
Псковская область    —    120
Белгородская область    —    117
Новосибирская область    —    117
Ханты-Мансийский автономный округ    —    105
Рязанская область    —    104
Республика Коми    —    103
Кировская область    —    101
Ямало-Ненецкий автономный округ    —    101
Ставропольский край    —    99
Смоленская область    —    97
Тамбовская область    —    94
Ярославская область    —    93
Алтайский край    —    91
Калужская область    —    86
Орловская область    —    85
Ивановская область    —    84
Ленинградская область    —    83
Мурманская область    —    82
Костромская область    —    79
Новгородская область    —    79
Сахалинская область    —    73
Краснодарский край    —    69
Астраханская область    —    66
Тульская область    —    60
Курганская область    —    57
Республика Чувашия    —    50
Амурская область    —    48
Республика Тыва    —    44
Удмуртская Республика    —    43
Республика Мордовия    —    41
Республика Саха (Якутия)    —    39
Тверская область    —    36
Республика Калмыкия    —    36
Республика Марий Эл    —    33
Республика Татарстан    —    33
Пензенская область    —    31
Кабардино-Балкарская Республика    —    30
Республика Алтай    —    28
Республика Адыгея    —    26
Чеченская Республика    —    25
Республика Хакасия    —    21
Томская область    —    19
Республика Северная Осетия - Алания    —    15
Республика Ингушетия    —    13
Карачаево-Черкесская Республика    —    12
Камчатский край    —    12
Магаданская область    —    12
Еврейская автономная область    —    2
Ненецкий автономный округ    —    1

За весь период выписано по выздоровлении по России  – 5 322 345. 

За последние сутки подтверждено 787 смертей:

Санкт-Петербург    —    105
Москва    —    102
Иркутская область    —    38
Нижегородская область    —    28
Краснодарский край    —    26
Московская область    —    22
Ростовская область    —    22
Алтайский край    —    21
Владимирская область    —    19
Пензенская область    —    18
Самарская область    —    17
Свердловская область    —    16
Тюменская область    —    16
Красноярский край    —    16
Воронежская область    —    15
Пермский край    —    15
Саратовская область    —    15
Республика Бурятия    —    12
Челябинская область    —    11
Астраханская область    —    10
Брянская область    —    9
Мурманская область    —    9
Ульяновская область    —    9
Тульская область    —    8
Ленинградская область    —    8
Волгоградская область    —    8
Республика Дагестан    —    8
Забайкальский край    —    8
Белгородская область    —    7
Липецкая область    —    7
Республика Крым    —    7
Ставропольский край    —    7
Удмуртская Республика    —    7
Новосибирская область    —    7
Смоленская область    —    6
Вологодская область    —    6
Республика Башкортостан    —    6
Омская область    —    6
Курская область    —    5
Тверская область    —    5
Республика Коми    —    5
Республика Марий Эл    —    5
Республика Чувашия    —    5
Республика Саха (Якутия)    —    5
Рязанская область    —    4
Севастополь    —    4
Кабардино-Балкарская Республика    —    4
Чеченская Республика    —    4
Ханты-Мансийский автономный округ    —    4
Кемеровская область    —    4
Хабаровский край    —    4
Ивановская область    —    3
Калужская область    —    3
Тамбовская область    —    3
Новгородская область    —    3
Карачаево-Черкесская Республика    —    3
Республика Мордовия    —    3
Республика Татарстан    —    3
Оренбургская область    —    3
Костромская область    —    2
Орловская область    —    2
Ярославская область    —    2
Республика Карелия    —    2
Архангельская область    —    2
Псковская область    —    2
Республика Адыгея    —    2
Республика Калмыкия    —    2
Кировская область    —    2
Республика Хакасия    —    2
Приморский край    —    2
Амурская область    —    2
Магаданская область    —    2
Ямало-Ненецкий автономный округ    —    1
Еврейская автономная область    —    1

За весь период по России умерло 147 655 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 158,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 598 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 193 тыс. 593 человека.

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