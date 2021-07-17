Обвиняемого в убийстве Екатерины Пузиковой нашли мертвым в больнице ФСИН
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Обвиняемого в убийстве Екатерины Пузиковой нашли мертвым в больнице ФСИН

9:35:027/17/2021Фото: СК РФ
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Кикбоксер Алексей Рясков покончил с собой 17 июля.

Тело Екатерины Пузиковой нашли 3 июля в ее квартире в Самаре
Тело Екатерины Пузиковой нашли 3 июля в ее квартире в Самаре

17 июля в  больнице УФСИН в Самаре найден мертвым кикбоксер Алексей Рясков, которого  задержали за убийство вдовы местного банкира Екатерины Пузиковой. Ее ранее подозревали в отправлении своего мужа.

Он покончил с собой. Саму Пузикову нашли мертвой в своей квартире 3 июля этого года. У нее была травма головы.

Рясков ранее выложил видео с признанием, что помог Екатерине, которая была его женой, избежать наказание за убийство экс-супруга, замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова в 2012 году.

Алексей Рясков признался в убийстве Пузиковой. И суд его отправил за на два месяца за решетку.

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