Обвиняемого в убийстве Екатерины Пузиковой нашли мертвым в больнице ФСИН

17 июля в больнице УФСИН в Самаре найден мертвым кикбоксер Алексей Рясков, которого задержали за убийство вдовы местного банкира Екатерины Пузиковой. Ее ранее подозревали в отправлении своего мужа.
Он покончил с собой. Саму Пузикову нашли мертвой в своей квартире 3 июля этого года. У нее была травма головы.
Рясков ранее выложил видео с признанием, что помог Екатерине, которая была его женой, избежать наказание за убийство экс-супруга, замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова в 2012 году.
Алексей Рясков признался в убийстве Пузиковой. И суд его отправил за на два месяца за решетку.