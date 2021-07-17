Через какой срок вакцинироваться и ревакцинироваться: точную цифру назвала эксперт
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Через какой срок вакцинироваться и ревакцинироваться: точную цифру назвала эксперт

9:02:247/17/2021Фото: pixabay
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Оксана Драпкина: не прививаться можно, однако вакцинация сегодня – это целесообразно.

 Вакцинироваться нужно через полгода после болезни или первой прививки от COVID-19
Вакцинироваться нужно через полгода после болезни или первой прививки от COVID-19
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Делать прививку от новой коронавирусной инфекции нужно через полгода после того, как переболел COVID-19 или вакцинировался первый раз. Об этом порталу стопкоронавирус.рф рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

-Нашими российскими экспертами принято решение, которое отражено в методических рекомендациях по вакцинации, и это решение следующее. Те, кто переболел более шести месяцев назад или привился более шести месяцев назад, им показана повторная вакцинация любой вакциной, — заявила она.

По ее словам, не прививаться можно, но вакцинация сегодня – это целесообразно.

-В условиях той эпидемиологической ситуации, в которой мы сейчас оказались, все-таки нужно делать все, чтобы максимально защититься, — считает она.

Она так же заметила, что боль в суставах, из-за которой некоторые люди старшего возраста отказываются прививаться, не является противопоказанием для вакцинации.

-Мне кажется, это <отказ от вакцинирования из-за болей в суставах> не оправдано. Причин болей в суставах очень много – более нескольких десятков… Здесь важно определиться, что это: ревматоидный артрит, ревматизм или другое заболевание. Но даже в случае этих заболеваний нет абсолютных противопоказаний для вакцинации, – подчеркнула она.

Она также развеяла один из распространенных мифов о том, что вакцина может изменить ДНК.

-Нет, прививка не может этого сделать, - заключила эксперт.

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