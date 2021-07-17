Через какой срок вакцинироваться и ревакцинироваться: точную цифру назвала эксперт

Делать прививку от новой коронавирусной инфекции нужно через полгода после того, как переболел COVID-19 или вакцинировался первый раз. Об этом порталу стопкоронавирус.рф рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
-Нашими российскими экспертами принято решение, которое отражено в методических рекомендациях по вакцинации, и это решение следующее. Те, кто переболел более шести месяцев назад или привился более шести месяцев назад, им показана повторная вакцинация любой вакциной, — заявила она.
По ее словам, не прививаться можно, но вакцинация сегодня – это целесообразно.
-В условиях той эпидемиологической ситуации, в которой мы сейчас оказались, все-таки нужно делать все, чтобы максимально защититься, — считает она.
Она так же заметила, что боль в суставах, из-за которой некоторые люди старшего возраста отказываются прививаться, не является противопоказанием для вакцинации.
-Мне кажется, это <отказ от вакцинирования из-за болей в суставах> не оправдано. Причин болей в суставах очень много – более нескольких десятков… Здесь важно определиться, что это: ревматоидный артрит, ревматизм или другое заболевание. Но даже в случае этих заболеваний нет абсолютных противопоказаний для вакцинации, – подчеркнула она.
Она также развеяла один из распространенных мифов о том, что вакцина может изменить ДНК.
-Нет, прививка не может этого сделать, - заключила эксперт.