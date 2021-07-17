Когда закончится третья волна коронавируса, озвучил вирусолог
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Когда закончится третья волна коронавируса, озвучил вирусолог

9:09:347/17/2021Фото: pixabay
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Третья волна в России протекает активнее, чем в других странах - летальность почти в 30 раз выше.

Третья волна продлится до ноября 2021 года
Третья волна продлится до ноября 2021 года
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Третья волна коронавирусной инфекции в России находится в самом разгаре. Она будет активной еще минимум три месяца, сообщил ТАСС врач-вирусолог Евгений Тимаков.

-У нас третья волна началась давным-давно, и мы сейчас в ее разгаре. Она не собирается уменьшаться и снижаться. Эта третья волна будет у нас длительной, растянутой по времени минимум на три месяца. Три месяца с нынешнего срока, - уверен он.

Он сказал, что  третья волна в России протекает активнее, чем в других странах - летальность почти в 30 раз выше.

-Мы в третью волну вошли гораздо раньше, чем ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) вошла, объявила, чем начался рост в других странах. Горит у нас гораздо сильнее, чем в других странах эта волна. Летальность у нас почти в 30 раз выше, чем в других странах, - сообщил вирусолог.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 116 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 709 (10,8%) без клинических проявлений.

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