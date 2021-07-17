Кудрин назвал главную причину развала СССР

Причину развала СССР назвал в интервью "Коммерсанту" глава счетной палаты Алексей Кудрин.
- -Одна из причин развала СССР — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики. То есть в общем-то в этом смысле развал СССР предопределен был последним его десятилетием. СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни. Мы должны сейчас сделать из этого выводы, - сказал он.
Так же он назвал свой подвиг, которым гордится больше всего - рубль перестал быть деревянным.
- ...Есть один, которым я горжусь больше, чем другими. И даже не налоговая система, которая на первое место большинством экспертов ставится. Каждый советский человек знал, что такое «деревянный рубль». И каждый советский человек понимал, что даже в конце 80-х—начале 90-х рубль оставался деревянным. Да и, пожалуй, все 90-е. Я мечтал, когда станет полноценный конвертируемый рубль, которого никто не будет бояться, и все забудут слово «деревянный». Вот это произошло, у этого даже есть дата. Но мало кто это ощущает потому, что это скорее специалисты знают. Это 1 июля 2006 года, когда мы сняли ограничения на движение капитала внутри России и вне. Это ключевое.