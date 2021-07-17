Кудрин назвал главную причину развала СССР
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Кудрин назвал главную причину развала СССР

9:55:457/17/2021Фото: www.flickr.com
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Экономический застой 70-х стал прологом к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни, считает экономист.

Алексей Кудрин назвал свой главный подвиг
Алексей Кудрин назвал свой главный подвиг

Причину развала СССР назвал в интервью "Коммерсанту" глава счетной палаты Алексей Кудрин.

- -Одна из причин развала СССР — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики. То есть в общем-то в этом смысле развал СССР предопределен был последним его десятилетием. СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни. Мы должны сейчас сделать из этого выводы, - сказал он.

Так же он назвал свой подвиг, которым гордится больше всего - рубль перестал быть деревянным.

-  ...Есть один, которым я горжусь больше, чем другими. И даже не налоговая система, которая на первое место большинством экспертов ставится. Каждый советский человек знал, что такое «деревянный рубль». И каждый советский человек понимал, что даже в конце 80-х—начале 90-х рубль оставался деревянным. Да и, пожалуй, все 90-е. Я мечтал, когда станет полноценный конвертируемый рубль, которого никто не будет бояться, и все забудут слово «деревянный». Вот это произошло, у этого даже есть дата. Но мало кто это ощущает потому, что это скорее специалисты знают. Это 1 июля 2006 года, когда мы сняли ограничения на движение капитала внутри России и вне. Это ключевое.

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