Куда пропали вооруженные похитители должника в Бердске и их жертва: Подробности дела с участием скандального адвоката Пашаева

Очередное судебное заседание по делу похищении человека с применением оружия в Бердском городском суде 13 июля не состоялось. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Анна Белова, представляющая в процессе гособвинение, один из адвокатов написал очередное ходатайство. Судья Екатерина Белова назначила следующее заседание на 19 июля.
- Потерпевшего еще не допросили. И меры к его розыску не привели к положительному результату на сегодняшний момент, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» гособвинитель. - Суд принял решение об оглашении его показаний. Пока будет достаточно тех показаний, которые он давал в ходе предварительного следствия.
Впрочем, Анна Белова отметила, что судебное следствие еще не закончено, поэтому однозначные выводы об участии в процессе потерпевшего делать пока рано. Между тем, суд еще не допросил подсудимых, не исследовал доказательства защиты в полной мере.
- Возможно, после допроса подсудимых придется еще кого-то вызывать, - констатировала помощник прокурора.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», признанный потерпевшим Сафаров еще в январе 2020 года уехал в Азербайджан. Суд обратился в миграционные службы для установления его местонахождения и возможного принудительного привода в судебное заседание. Подсудимые и их адвокаты требуют непосредственного участия Сафарова в процессе. Он якобы получал угрозы со стороны фигурантов уголовного дела, поэтому и скрылся за пределами России. Но защита опровергает такие заявления.
Скандальный адвокат и редкая статья
Данное уголовное дело является уникальным не только из-за редкой статьи - «Похищение человека», но и благодаря участию в процессе скандально известного адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет колонии за смертельное ДТП.
Дело рассматривается в Бердском суде с 6 апреля 2020 года. На скамье подсудимых двое. Рамизу Гасанову инкриминируют ст. 161 ч. 1 (грабеж); ст. 126 ч. 2 п.п. А, в, г, з (похищение человека) УК РФ. Гусейну Кулиеву — ст. 325 ч. 2 (похищение документов); ст. 161 ч. 2 п. А (грабеж); ст. 126 ч. 2 п.п. А, в, г, з (похищение человека). За решеткой во время предварительного и судебного следствия находится только Кулиев. Гасанов ждет приговора, находясь под домашним арестом.
Эпизоды с грабежом: Гасанов забрал у Сафарова кожаную куртку стоимостью 18 тыс. рублей, а Кулиев — сотовый телефон.
Эпизод с похищением документов: Кулиев отобрал у потерпевшего паспорт и вид на жительство в России.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев приезжал на заседания в Бердский городской суд из Москвы до сентября 2020-го. Но после скандала со странными свидетелями смертельной аварии и неоднозначными высказываниями защитника, Пашаева лишили адвокатского статуса. И больше он в Бердске не появился.
По данным бердских адвокатов, известный московский защитник бесплатно представлял интересы обвиняемого в киднеппинге Кулиева. Якобы родственники подсудимого лишь оплачивали перелет из Москвы и обратно. Объясняют это некими «особыми взаимоотношениями». Но теперь, вероятнее всего, приговор провозгласит Бердский горсуд без участия известного столичного юриста.
Киднеппинг по-бердски
В сентябре 2019 года Гасанов решил захватить Сафарова, чтобы тот отдал деньги. Средства они якобы вложили в совместный бизнес. Как уточнил «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Вячеслав Филиппенко, планировали возить джинсы из Турции на продажу в России. Но в итоге — ни товара, ни денег Гасанов не увидел.
- Сафаров скрывался, из дома не выходил. У него был личный курьер — таксист, который ему привозил продукты и самого возил при необходимости. Тогда он жил в Бердске, - уточнил гособвинитель.
Тогда Гасанов предложил Кулиеву и двум «неустановленным лицам» помочь ему разобраться с должником. И те согласились. В конце сентября киднепперы заблокировали дорогу такси, в котором ехал Сафаров на ул. Горького в Бердске, вытащили должника и посадили в свое авто. Чтобы он не видел, куда его везут, ему на голову надели мешок. Первые 5 дней его держали в квартире на ул. Молодости в Академгородке, а потом перевезли в отель «Аврора», что в Октябрьском районе Новосибирска.
- Пока Сафарова удерживали, ему наносили удары кулаками в голову, а также ногами по туловищу. Угрожали неустановленным предметом, похожим на пистолет, который использовали в качестве оружия. Отель ему удалось покинуть, воспользовавшись вызовом бригады скорой помощи, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.
На ресепшене гостиницы он заявил, что ему стало плохо и попросил вызвать «скорую». Медики увезли его в больницу, откуда он позвонил в полицию. По словам гособвинителя, насильно удерживая Сафарова, похитители требовали вернуть деньги, которых у того не было. Тогда выкуп за освобождение попросили у родственников.
Обоих задержали в начале октября 2019-го. Дело в отношении двух неизвестных, которые, по версии следствия, тоже участвовали в похищении, выделено в отдельное производство, пояснил Филиппенко.
Жил на халяву
Сторона защиты полагает, что Сафаров обычный мошенник, который взял деньги «на свою хорошую жизнь» и в реальности никакого бизнеса не планировал.
— Моего подзащитного обвиняют в похищении человека, грабеже и похищении документов. Но потерпевший, как говорят в народе, пробы ставить некуда, — столько обманутых людей. Он брал деньги под разным предлогом, например, ведения общего бизнеса. Он заверял, что имеет хорошие связи, обещал привезти джинсы, одежду и так далее. Люди платили ему деньги, а он на свои нужды тратил. Когда к нему приходили за деньгами, угрожал полицией. Моему подзащитному это надоело. В отношении потерпевшего применили силу, привезли в гостиницу, стали ждать, когда его отец деньги привезет. Должен был 1,5 млн рублей одному, 300 тыс. - другому. Он несколько человек обманул, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы Гусейна Кулиева.
По его словам, в гостинице у потерпевшего было «полно продуктов, когда хотел, на улицу выходил, ходил курить». Как рассказал защитник, это подтвердила в ходе допроса в судебном заседании администратор гостиницы. Он опровергает сведения об избиении Сафарова:
- Этого не было. Похищенный человек шикует в гостинице, за него платят, он живет на халяву, гуляет, кушает. Он заявил, что его похищали, чтобы не возвращать долг.
Наличие оружия у похитителей Эльман Пашаев категорически отрицает:
— Это бред, само собой его не было.
Хотя в предъявленных обвинениях этот пункт уголовной статьи есть (п. гч. 2 ст. 126 УК РФ).
Максимальный срок за киднеппинг в данном случае — до 12 лет лишения свободы, за грабеж — до 7 лет колонии.
справка
УК РФ Статья 126. Похищение человека
1. Похищение человека -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
(см. текст в предыдущей редакции)
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
ж) в отношении двух или более лиц;
з) из корыстных побуждений, -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
УК РФ Статья 325. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия
1. Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
2. Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
УК РФ Статья 161. Грабеж
1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, -
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
2. Грабеж, совершенный:
а) группой лиц по предварительному сговору;
в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище;
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
д) в крупном размере, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.