С Днем металлурга яркие картинки от дизайнера и сильные поздравления для мастеров

С Днем металлурга поздравляю,
Стальных нервов вам желаю.
Чтоб хватало вам терпения,
На метало-сталь плавления.
И гордились чтоб работой,
Окружат пусть вас заботой.
Пусть заказы поступают
Пусть вам цену люди знают.
Тяжелый труд всегда в почете,
Работа трудная — в цене,
С Днем металлурга поздравляем,
Ваш вклад окупится вдвойне.
Желаем вам большой удачи,
И не болеть, не уставать,
Не изменять своей карьере,
Но и семью забывать.
Работа ваша не напрасна,
Хоть отнимает много сил,
Старайтесь ради результата,
Чтоб труд лишь пользу приносил!
С Днем металлурга вас сегодня поздравляем.
Желаем вам мы вечно процветать.
Стального вам здоровья пожелаем,
А всяческих проблем вовек не знать.
Во всём пусть вам сопутствует удача.
Больших и частых жизненных побед!
Пусть все враги сбегут, дрожа и плача,
А деньги в руки падают с небес.
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