С Днем металлурга яркие картинки от дизайнера и сильные поздравления для мастеров
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днем металлурга яркие картинки от дизайнера и сильные поздравления для мастеров

7:30:477/18/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

В День металлурга хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья.

18 июля - День металлурга
18 июля - День металлурга

С Днем металлурга поздравляю,
Стальных нервов вам желаю.
Чтоб хватало вам терпения,
На метало-сталь плавления.

И гордились чтоб работой,
Окружат пусть вас заботой.
Пусть заказы поступают
Пусть вам цену люди знают.

18 июля - День металлурга
18 июля - День металлурга

Тяжелый труд всегда в почете,
Работа трудная — в цене,
С Днем металлурга поздравляем,
Ваш вклад окупится вдвойне.

Желаем вам большой удачи,
И не болеть, не уставать,
Не изменять своей карьере,
Но и семью забывать.

Работа ваша не напрасна,
Хоть отнимает много сил,
Старайтесь ради результата,
Чтоб труд лишь пользу приносил!

18 июля - День металлурга
18 июля - День металлурга

С Днем металлурга вас сегодня поздравляем.
Желаем вам мы вечно процветать.
Стального вам здоровья пожелаем,
А всяческих проблем вовек не знать.

Во всём пусть вам сопутствует удача.
Больших и частых жизненных побед!
Пусть все враги сбегут, дрожа и плача,
А деньги в руки падают с небес.
Стихи © http://pozdravok.ru

Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Ему было 49 лет: умер популярный российский артист
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
58-летняя Деми Мур потрясла мир фигурой в купальнике
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Как быстро убрать живот: результат обрадует каждого
Массовая драка сотней мигрантов в Москве: причина раскрыта
Сборная России не поедет на Олимпиаду в Токио: что будет дальше
Максакова выставила в сеть фото в белом бикини
праздникпраздникиоткрыткиДень металлурга
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днем металлурга яркие картинки от дизайнера и сильные поздравления для мастеров
7:30:47 7/18/2021
С Днем металлурга яркие картинки от дизайнера и сильные поздравления для мастеров
Как пройдет Курбан-байрам 20 июля 2021 года в Москве? Где будет праздничная молитва
7:00:30 7/18/2021
Как пройдет Курбан-байрам 20 июля 2021 года в Москве? Где будет праздничная молитва
БердскКакую погоду принесет прохладная ночь 18 июля в Бердск: ждать ли грозы
6:46:11 7/18/2021
Какую погоду принесет прохладная ночь 18 июля в Бердск: ждать ли грозы
Глобальное открытие в лечение рака сделали ученые
6:00:01 7/18/2021
Глобальное открытие в лечение рака сделали ученые
БердскЭкстремальная магнитная буря 18 июля 2021: Какие методы защиты есть у метеопатов
5:45:54 7/18/2021
Экстремальная магнитная буря 18 июля 2021: Какие методы защиты есть у метеопатов
Как правильно прищипывать растения на огороде и даче?
5:30:01 7/18/2021
Как правильно прищипывать растения на огороде и даче?
Всемирный день китов и дельфинов: милые картинки и очень добрые стихи слова на 23 июля
5:00:16 7/18/2021
Всемирный день китов и дельфинов: милые картинки и очень добрые стихи слова на 23 июля
Курбан-байрам 2021: адреса мест проведения обряда жертвоприношения в Подмосковье
4:30:50 7/18/2021
Курбан-байрам 2021: адреса мест проведения обряда жертвоприношения в Подмосковье
Удачные дни на сбор лука в июле 2021 по лунному календарю
4:00:06 7/18/2021
Удачные дни на сбор лука в июле 2021 по лунному календарю
Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года от астролога - самое главное событие
3:30:44 7/18/2021
Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года от астролога - самое главное событие