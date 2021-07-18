Крепкие и сильные слова для пожарных в день создания органов госпожнадзора 18 июля
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Крепкие и сильные слова для пожарных в день создания органов госпожнадзора 18 июля

8:30:187/18/2021Фото: pixabay
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В День создания органов государственного пожарного надзора пожелать искренне хочу внимательных предостережений и отменной работы, высокой безопасности и чёткого контроля, бравого руководства и великолепной подготовки.

18 июля - День создания государственного пожарного надзора
18 июля - День создания государственного пожарного надзора

Сотрудникам пожарного надзора
Желаю, чтоб во всем была опора!
Желаю, чтобы не было беды,
Чтоб были вы в решениях тверды!

Благополучия желаю и здоровья,
Жить радостно и жить с любовью,
Пусть будет процветание и достаток,
Жизненный путь ваш пусть будет не краток!
________

С Днем пожарного надзора
Принимайте поздравления,
В непростой работе вашей
Пожелать хочу терпения.

Со стихиею горячей
Совладать желаю вам,
Будут счастье пусть и радость,
И не будет в жизни драм.
___________

Чтоб дачи, дома никогда не горели
Следит очень строго пожарный надзор,
Они проверяют строенья любые,
На каждую мелочь кидают свой взор,
Мы им пожелаем успехов в работе,
Пожаров пускай будет меньше в стране,
Пусть жизнь их счастливой и радостной будет,
И будут они пусть всегда на коне!
_________

Государство, вами гордиться,
Органы пожарного надзора,
И если вдруг, пожар случиться,
На помощь, поспешите скоро.

Вы для людей, всегда — спасение,
Благородство, живёт в ваших сердцах,
У вашей службы — день рождения,
Сияет счастье, пусть у вас в глазах!
Стихи © http://pozdravok.ru

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