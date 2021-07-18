Футбольные ворота покалечили курсанта военного института Росгвардии на тренировке в Искитиме
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Футбольные ворота покалечили курсанта военного института Росгвардии на тренировке в Искитиме

6:07:237/18/2021Фото: pexels.com
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У будущего офицера диагностировали подозрения на сотрясение головного мозга, перелом шейного отдела позвоночника и ушибы лица. Он лежит в Искитимской ЦГБ.

Незакрепленные ворота были установлены на спортивной площадке

Будущего офицера Росгвардии доставили в Искитимскую ЦГБ с различными травмами. Как стало известно в воскресенье, на тренировке на военном полигоне в Искитиме пострадал курсант 3 курса Новосибирского военного института.

Во время занятий на одного из курсантов института им. Генерала Яковлева рухнули футбольные ворота. Видимо, они не были закреплены должным образом.

— 21-летний парень бригадой скорой помощи был госпитализирован в Искитимскую центральную больницу. У парня диагностировали подозрения на сотрясение головного мозга, перелом шейного отдела позвоночника и ушибы лица, — пишет КП-Новосибирск, ссылаясь на собственный источник в полиции.

По факту происшествия правоохранители начали проверку. Выясняют и то, почему футбольные ворота на военном полигоне оказались неустойчивыми, а также, кто отвечал за безопасность курсантов во время тренировок на искитимском полигоне и за конструкцию на стортплощадке.

Новосибирский институт им. Яковлева располагается в Новосибирске на Ключ-Камышинском плато и готовит офицеров для войск национальной гвардии РФ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 12 июля в Искитимской ЦГБ покончил с собой 48-летний пациент из Кузбасса.

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