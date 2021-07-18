Футбольные ворота покалечили курсанта военного института Росгвардии на тренировке в Искитиме

Будущего офицера Росгвардии доставили в Искитимскую ЦГБ с различными травмами. Как стало известно в воскресенье, на тренировке на военном полигоне в Искитиме пострадал курсант 3 курса Новосибирского военного института.
Во время занятий на одного из курсантов института им. Генерала Яковлева рухнули футбольные ворота. Видимо, они не были закреплены должным образом.
— 21-летний парень бригадой скорой помощи был госпитализирован в Искитимскую центральную больницу. У парня диагностировали подозрения на сотрясение головного мозга, перелом шейного отдела позвоночника и ушибы лица, — пишет КП-Новосибирск, ссылаясь на собственный источник в полиции.
По факту происшествия правоохранители начали проверку. Выясняют и то, почему футбольные ворота на военном полигоне оказались неустойчивыми, а также, кто отвечал за безопасность курсантов во время тренировок на искитимском полигоне и за конструкцию на стортплощадке.
Новосибирский институт им. Яковлева располагается в Новосибирске на Ключ-Камышинском плато и готовит офицеров для войск национальной гвардии РФ.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 12 июля в Искитимской ЦГБ покончил с собой 48-летний пациент из Кузбасса.