Курбан-байрам 2021: адреса мест проведения обряда жертвоприношения в Подмосковье

Духовное управление мусульман Московской области, приняв во внимание все эпидемиологические факторы, приняло решение не проводить в этом году праздничные коллективные молитвы Курбан-байрам. Однако обряд ритуального заклания жертвенных животных, как неотъемлемая часть праздника, будет соблюден, сообщает https://www.muslim.ru
Курбан можно заказать онлайн, а можно провести заклание традиционно на нижеуказанных площадках. Важно отметить, что канонически заклание можно провести в любой из трех дней праздника, и не обязательно делать это в первый же день 20 июля.
Адреса мест проведения обряда жертвоприношения в дни мусульманского праздника Курбан-байрам в Московской области. 2021 год.
Городской округ
Адрес
Дмитровский
1. д. Горки Сухаревские (бойня)
Домодедово
1. д. Старосьяново, Эколь (ферма)
2. с. Ям (мясной двор)
3. д. Купчинино (бойня)
Серпухов
1. д. Банино, ул. Симферопольская, д. 27а (бойня)
Кашира
1. д. Колтово, д. 1 (территория производственной зоны)
Коломенский
1. с. Городец (ферма)
2. свх. Озеры, вл. 10
Богородский
1. пос. Псарьки (ферма)
2. г. Старая Купавна, ул. Большая Московская (ферма)
Чеховский
1. ст. Столбовая, ул. Мира, вл. 1 (бойня)
2. мкрн. Венюково СХЗ, вл. 10 (бойня)
Солнечногорский
1. д. Ожогино (ферма)
Щелковский
1. д. Большие Жеребцы (СПК «Ромашка»)