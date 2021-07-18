Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 июля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 июля 2021 в России и мире

7:40:187/18/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 18 июля 2021 года.

18 июля - День металлурга
18 июля - День металлурга

• День идеальной семьи (Perfect Family Day)
• День без купальников (Day Without Bathing Suits)
• День металлурга
• День прогулок под дождём
• Праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского
• День рождения игры «Тетрис»
• Праздник Валаамской иконы Божией Матери
• День органов государственного пожарного надзора РФ
• Праздник иконы Божией Матери «Домостроительница» («Экономисса»)
• День памяти святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы
• Всемирный день слушания (World Listening Day)
• День памяти преподобного Афанасия Афонского
• Международный день Нельсона Манделы (Nelson Mandela International Day)
• День хозяйственной службы органов внутренних дел МВД РФ
• Собор Тверских святых
• День мороженого (National Ice Cream Day) - США
• День икры (National Caviar Day) - США
• День детей (Dia del Nino) - Панама, Венесуэла, Куба
• День кислых конфет (National Sour Candy Day) - США
• День памяти расистских и антисемитских преследований (Journee nationale a la memoire des victimes des crimes racistes et antisemites) - Франция
• День Конституции (Jura de la Constitucion) - Уругвай
• Праздник сбора урожая пшеницы (Галла байрамы) - Туркменистан
• День страхового ботаника (Insurance Nerd Day) - США
• День траура «Девятое ава» (Tisha B`Av) - Израиль
• Праздник святого Арнульфа (Feast of Saint Arnulf of Metz) - Франция
• День работников металлургической и горнодобывающей промышленности - Украина
• День озера Верхнее (Lake Superior Day) - США
• Именины у Афанасия, Сергея, Анны, Тихона, Василия, Никона, Арсения
• Афанасьев день (Лунный праздник)

Важные события

1708 погиб Кондратий Булавин, предводитель русского крестьянского восстания, по официальной версии – застрелился сам, не желая сдаваться, в действительности был убит в Черкасске старшинами.
1770 победа русской армии под руководством Румянцева над турками в битве на реке Ларге.
1790 Екатерина II назвала А. Радищева, автора «Путешествия из Санкт-Петербурга в Москву», более опасным, чем Пугачёв.
1792 победа русской армии (Каховский) над польско-литовской армией (Костюшко) под Дубенкой.
1849 приказ Николая I о наложении секвестра на имения А. И. Герцена и об обязательном возвращении его самого в Россию.
1877 сражение при Ени-Загре в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
1885 русский изобретатель Николай Бенардос подал заявку на привилегию на изобретённый им способ электрической дуговой сварки – способ «электрогефест».
1897 продолжительность рабочего дня на российских предприятиях сокращена до 11,5 часов, воскресенье объявлено выходным днём.
1918 вышел в свет первый номер газеты «Московская правда».
1925 в СССР произведён первый полёт на сферическом аэростате с научными целями.
1936 стартовал розыгрыш первого Кубка СССР по футболу.
1941 на железнодорожной станции Лычково в Новгородской области налётом фашистской авиации уничтожен железнодорожный состав, эвакуировавший из блокадного Ленинграда около 2000 детей.
1954 введено совместное обучение в школах СССР.
1994 родила 63-летняя женщина – возрастной рекорд роженицы, продержавшийся до января 2005 года.

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru/baza/iyul/18

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