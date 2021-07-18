Какой сегодня церковный праздник 18 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 18 июляПреподобного Афанасия, игумена Афонского
Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой)
Народные праздники
Афанасьев день (Месяцев праздник)
Этот праздник посвящен памяти преподобного Афанасия Афонского, игумена.
В этот день люди выходят на улицу и смотрят, как в небе «играет» месяц. С этими наблюдениями связано много народных примет. Если месяц меняет свой цвет, периодически прячется за облаками, а затем вновь показывается, то это предвещает богатый урожай. В народе верят, что если долго наблюдать за месяцем, то можно укрепить здоровье и пополнить силы.
Радуга в вечернем небе говорит о том, что на следующий день будет теплая и ясная погода.
Приметы
- Как медь желтые облака – к дождю.
- Испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой – к дождям.
- Яркий молодой месяц – к сухой и теплой осени.
- Много звезд – к солнечной погоде.
- Радуга с утра – к дождю. Вечером – к ясной погоде.
Источник: my-calend