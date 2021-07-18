Какой сегодня церковный праздник 18 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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18.07
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Какой сегодня церковный праздник 18 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:197/18/2021Фото: Wikimedia Commons
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Запрещалось сегодня начинать любые новые и завершать старые дела. Самое срочное старались завершить до обеда, а после него ничего не делать.

церковь
Поста сегодня нет

Православные праздники 18 июля

Преподобного Афанасия, игумена Афонского
Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой)

Народные праздники

Афанасьев день (Месяцев праздник)

Этот праздник посвящен памяти преподобного Афанасия Афонского, игумена.

В этот день люди выходят на улицу и смотрят, как в небе «играет» месяц. С этими наблюдениями связано много народных примет. Если месяц меняет свой цвет, периодически прячется за облаками, а затем вновь показывается, то это предвещает богатый урожай. В народе верят, что если долго наблюдать за месяцем, то можно укрепить здоровье и пополнить силы.

Радуга в вечернем небе говорит о том, что на следующий день будет теплая и ясная погода.

Приметы


  • Как медь желтые облака – к дождю.
  • Испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой – к дождям.
  • Яркий молодой месяц – к сухой и теплой осени.
  • Много звезд – к солнечной погоде.
  • Радуга с утра – к дождю. Вечером – к ясной погоде.

Источник: my-calend

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