Последствия вакцинации пьяных пациентов оценил эксперт
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Последствия вакцинации пьяных пациентов оценил эксперт

8:47:097/18/2021Фото: Скриншот
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Эксперт также заявил, что ставить прививку от коронавуирса не стоит натощак, так как организм в таком состоянии ослаблен.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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На вакцинации от коронавирусной инфекции пациенту необходимо приходить трезвым, употребление алкоголя перед процедурой может быть опасно. Так 17 июля заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, пьяного пациентов вакцинировать нельзя. Он объяснил это тем, что «основными противопоказаниями для того чтобы человека вакцинировать являются те или иные острые состояния».

Тяжельников отметил, что перед прохождением процедуры вакцинации пациент «должен чувствовать себя хорошо и стабильно, и в отношении каких-то хронических заболеваний, и в отношении острого процесса».

Эксперт также заявил, что ставить прививку от коронавуирса не стоит натощак, так как организм в таком состоянии ослаблен.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал о противопоказаниях к вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", менее 13 тыс. бердчан поставили прививку от ковида двумя компонентами. В Бердске работают несколько пунктов вакцинации, в том числе в торговых центрах, которые открыты в рабочие дни.

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