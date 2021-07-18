Мошенничество или рассеянность: Покупательница суши с 5-тысячной купюрой странно рассчиталась за покупку под Новосибирском. Смотрите видео
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Мошенничество или рассеянность: Покупательница суши с 5-тысячной купюрой странно рассчиталась за покупку под Новосибирском. Смотрите видео

9:01:527/18/2021Фото: pexels.com
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Пока женщина за прилавком, в свою очередь, отсчитывала банкноты, покупательница взяла свои 5000 рублей и убрала их обратно кошелек.

роллы
Покупательница бесплатно получила порцию суши

В Сеть попало видео покупательницы суши в одной из торговых точек Новосибирской области.

Покупая суши в Пашино, женщина в черной футболке выложила на прилавок 5-тысячную купюру и начала считать мелочь, чтобы продавцу удобнее было выдать сдачу.

Пока женщина за прилавком, в свою очередь, отсчитывала банкноты, покупательница взяла свои 5000 рублей и убрала их обратно кошелек.

-Отдав продавцу мелочь, женщина забрала и сдачу, и суши, удалившись восвояси и став богаче на 4 с лишним тысячи рублей и порцию роллов, - передает АСТ-54.

В комментариях к посту пользователи утверждают, что произошло "старое как мир" мошенничество.

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