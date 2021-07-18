Мошенничество или рассеянность: Покупательница суши с 5-тысячной купюрой странно рассчиталась за покупку под Новосибирском. Смотрите видео

В Сеть попало видео покупательницы суши в одной из торговых точек Новосибирской области.
Покупая суши в Пашино, женщина в черной футболке выложила на прилавок 5-тысячную купюру и начала считать мелочь, чтобы продавцу удобнее было выдать сдачу.
Пока женщина за прилавком, в свою очередь, отсчитывала банкноты, покупательница взяла свои 5000 рублей и убрала их обратно кошелек.
-Отдав продавцу мелочь, женщина забрала и сдачу, и суши, удалившись восвояси и став богаче на 4 с лишним тысячи рублей и порцию роллов, - передает АСТ-54.
В комментариях к посту пользователи утверждают, что произошло "старое как мир" мошенничество.