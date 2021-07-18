Корабли из Ирана и Пакистана прибыли в Петербург для участия в грандиозном параде 

В репетиции главного военно-морского парада участвовали корабли ВМС Ирана, Пакистана и Индии. Фееричное зрелище можно было наблюдать в Финском заливе, где выстроилось свыше десятка фрегатов различного класса и водоизмещения, а также несколько подлодок.
В параде также будет задействована военная авиация. Воздушная часть была отрепетирована в четверг в небе над Санкт-Петербургом.
Парад запланирован на 25 июля. Он приурочен к 325-летию ВМФ России. В современной истории страны он станет пятым по счету и, как ожидается, самым грандиозным. В общей сложности парадным строем пройдут свыше полусотни кораблей.
«По сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным», — оценил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Всего на Неве и на рейде Кронштадта планируется проход 54 кораблей, к параду привлекается свыше 4000 военнослужащих. В завершение праздника в небе над Питером пролетит 48 самолетов и вертолетов.
Дополнительно к боевым кораблям и судам морской авиации на параде будут задействованы самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ России.
Россияне, обсуждая предстоящий грандиозный парад, сравнивают его с пиром во время чумы, вспоминая шоу для питерских выпускников школ "Алые паруса", которое прошло 25 июня с нарушением антиковидных требований.