Можно ли ходить на кладбище 18 июля в День великого святого Сергия Радонежского?

Сергий Радонежский был настоятелем мужского монастыря. В свое время Чудотворец благословил Великого князя Руси Дмитрия Донского на проведение и участие в Куликовской битве. Он основал не один монастырь, среди которых самым крупным памятником культурного значения является Троице-Сергиева лавра в Подмосковье. Преподобного почитают не только церковные служители, но и общественные деятели: историки, политики, социологи. В этот день нужно молиться Сергию Радонежскому, чтобы он покровительствовал удачному ведению дел, богатому урожаю и крепкому здоровью.
На огороде 18 июля рубят капусту, очищают землю от сорняков и паразитов, в доме проводят уборку, моются, собираются семьей за столом в чистой одежде, помогают добрыми делами, мирят поссорившихся и соблюдают ограничения в еде. Как правило, во время православных праздников принято навещать умерших родственников на кладбище. Но многие задаются вопросом, можно ли это делать в День Великого Святого Сергия Радонежского.
Прежде чем отправиться на кладбище, рекомендуется совершить поминовение в алтаре, подав священнослужителю записку с именами усопших. После проведения литургии необходимо принять участие в панихиде. Эффективность молитвы будет усилена в том случае, если тот, кто пришел отдать дань мертвым, причастится и сам. Разрешено подавать на жертвование бездомным и нуждающимся, сопровождая просьбой молиться за упокой.
На самом кладбище тоже необходимо усердно молиться, а перед этим зажечь свечу. Можно пригласить священника. Когда все обряды моления проведены, приступают к уборке могилки и прилегающей вокруг нее территории. Чтобы помянуть человека, нужно помолчать или отдать память хорошим добрым словом. Есть, пить или оставлять провизию на могилке нельзя. Традиция оставлять кусок черного хлеба и стакан водки является пережитком языческой веры и возбраняется в православной культуре. Лучше отдать еду нищим или бездомным. Поминальный обед устраивают дома. Если что-то было обронено на землю, поднимать это уже нельзя. В случае, когда упавшая вещь имеет ценность, взамен оставляют конфеты или печенье. Уходить с кладбища нужно до наступления заката. После посещения кладбища нужно тщательно вымыть руки и инвентарь, которым убирались.