Можно ли ходить на кладбище 18 июля в День великого святого Сергия Радонежского?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли ходить на кладбище 18 июля в День великого святого Сергия Радонежского?

12:20:247/18/2021Фото: Брифли
0

Традиция оставлять кусок черного хлеба и стакан водки является пережитком языческой веры и возбраняется в православной культуре. Лучше отдать еду нищим или бездомным.

Сергий Радонежский
Этот святой воскресил мальчика

Сергий Радонежский был настоятелем мужского монастыря. В свое время Чудотворец благословил Великого князя Руси Дмитрия Донского на проведение и участие в Куликовской битве. Он основал не один монастырь, среди которых самым крупным памятником культурного значения является Троице-Сергиева лавра в Подмосковье. Преподобного почитают не только церковные служители, но и общественные деятели: историки, политики, социологи. В этот день нужно молиться Сергию Радонежскому, чтобы он покровительствовал удачному ведению дел, богатому урожаю и крепкому здоровью.

На огороде 18 июля рубят капусту, очищают землю от сорняков и паразитов, в доме проводят уборку, моются, собираются семьей за столом в чистой одежде, помогают добрыми делами, мирят поссорившихся и соблюдают ограничения в еде. Как правило, во время православных праздников принято навещать умерших родственников на кладбище. Но многие задаются вопросом, можно ли это делать в День Великого Святого Сергия Радонежского.

Прежде чем отправиться на кладбище, рекомендуется совершить поминовение в алтаре, подав священнослужителю записку с именами усопших. После проведения литургии необходимо принять участие в панихиде. Эффективность молитвы будет усилена в том случае, если тот, кто пришел отдать дань мертвым, причастится и сам. Разрешено подавать на жертвование бездомным и нуждающимся, сопровождая просьбой молиться за упокой.

На самом кладбище тоже необходимо усердно молиться, а перед этим зажечь свечу. Можно пригласить священника. Когда все обряды моления проведены, приступают к уборке могилки и прилегающей вокруг нее территории. Чтобы помянуть человека, нужно помолчать или отдать память хорошим добрым словом. Есть, пить или оставлять провизию на могилке нельзя. Традиция оставлять кусок черного хлеба и стакан водки является пережитком языческой веры и возбраняется в православной культуре. Лучше отдать еду нищим или бездомным. Поминальный обед устраивают дома. Если что-то было обронено на землю, поднимать это уже нельзя. В случае, когда упавшая вещь имеет ценность, взамен оставляют конфеты или печенье. Уходить с кладбища нужно до наступления заката. После посещения кладбища нужно тщательно вымыть руки и инвентарь, которым убирались.

Максакова в купальнике поразила поклонников
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Убил и залил в бетон: где нашли пропавшую россиянку
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Ему было 49 лет: умер популярный российский артист
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
кладбищепраздникисергий радонежскийможно ли
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы часто бываете на кладбище?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Количество вакцины в России из-за ее дефицита потребовал пересчитать Мишустин до 20 июля 2021
12:25:42 7/18/2021
Количество вакцины в России из-за ее дефицита потребовал пересчитать Мишустин до 20 июля 2021
Можно ли ходить на кладбище 18 июля в День великого святого Сергия Радонежского?
12:20:24 7/18/2021
Можно ли ходить на кладбище 18 июля в День великого святого Сергия Радонежского?
Медведь набросился на дрессировщицу во время представления в цирке-шапито. Зрители сняли видео
11:59:16 7/18/2021
Медведь набросился на дрессировщицу во время представления в цирке-шапито. Зрители сняли видео
Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко получил Гран-при конкурса «Особый взгляд» в Каннах
11:27:20 7/18/2021
Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко получил Гран-при конкурса «Особый взгляд» в Каннах
Можно ли работать в огороде 18 июля в день чудотворца России Сергия Радонежского?
11:20:50 7/18/2021
Можно ли работать в огороде 18 июля в день чудотворца России Сергия Радонежского?
«Зенит» разгромил «Локомотив» и разбил мечты соперника о Суперкубке
10:39:06 7/18/2021
«Зенит» разгромил «Локомотив» и разбил мечты соперника о Суперкубке
Самая важная молитва чудотворцу всея России Сергию Радонежскому
10:25:27 7/18/2021
Самая важная молитва чудотворцу всея России Сергию Радонежскому
Гороскоп на 19 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:25 7/18/2021
Гороскоп на 19 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
С Петром Мамоновым простились в Донском монастыре Москвы. Смотрите видео
9:53:49 7/18/2021
С Петром Мамоновым простились в Донском монастыре Москвы. Смотрите видео
Календарь дачника на 18 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
9:20:08 7/18/2021
Календарь дачника на 18 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?