18 июля 2021 года – День чудотворца всея России Сергия Радонежского: Что нужно делать в этот день и как молиться святому

Большинство жителей России принадлежат к христианской конфессии. Те, кто свято уверуют в Господа Бога, могут смело гордиться этим. Ведь в православном календаре почти каждый день является праздником со своим историческим контекстом. Одним из таких дней является День Чудотворца Всея России Сергия Радонежского.
Сергий Радонежский в Древней Руси был настоятелем мужского монастыря. Он основал не один монастырь, среди которых самым известным является Свято-Троицкий в Подмосковье. На сегодняшний день Свято-Троицкий монастырь переименовали в Троице-Сергиеву лавру – культурный памятник православной церкви, образовательный и издательский центр, где сосредоточены все мощи преподобного Чудотворца.
В свое время Сергий Радонежский благословлял Великого князя Дмитрия Донского на проведение и участие в Куликовской битве – важной дате в истории формирования России, как суверенного государства. Люди считали, что преподобный обладал божьим даром провидения. Вклад Сергия в деятельность страны оценивается не только служителями церквей, но и политиками, культурологами, историками, а также, социологами.
Что можно и нужно делать в этот день, чтобы человеку сопутствовала удача в течение следующего православно-календарного года. В народе этот праздник называют по-другому «Капустник» или «Курятник», так как считается, что в этот день нужно рубить капусту и умертвлять курицу на стол. К капусте как к еде относились с особым почтением. С помощью таких нехитрых действий в дом привлекались изобилие и достаток во всем. Говорят, если 18 июля «на Сергиев» день стоит ясная погода, то зима будет поздней.
Во время этого праздника нельзя отказывать в помощи, ссориться или ругаться. Нужно помыться, убраться в доме, ходить во всем чистом. Чтобы Чудотворец покровительствовал в этот день, надо быть в хорошем расположении духа, собираться всей семьей, печь капустные пироги. Хорошей приметой является закладывание новых привычек или начало новых дел. Помолиться Сергию Радонежскому можно тем, кто хочет преуспеть в учебе, судебных делах или пойти на поправку, избавившись от недуга.
Молитва первая
Молитва вторая
Молитва третья