Количество вакцины в России из-за ее дефицита потребовал пересчитать Мишустин до 20 июля 2021
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Количество вакцины в России из-за ее дефицита потребовал пересчитать Мишустин до 20 июля 2021

12:25:427/18/2021Фото: Flickr
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Премьер также дал задание обеспечить резервный коечный фонд в больницах и лекарств для борьбы с коронавирусом. Губернаторы должны обеспечить соблюдение в регионах требований Роспотребнадзора.

В правительстве решили пересчитать вакцины и лекарства
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Премьер Михаил Мишустин дал несколько поручений для улучшения обеспечения россиян вакцинами от коронавируса и передачи результатов тестирования.

В регионах стали возникать проблемы с доставкой вакцины из-за повышенного спроса, чтобы не случалось нехватки препарата, в стране необходимо провести инвентаризацию — до 21 июля Мишустин распорядился доложить о числе остатков, сделать прогноз и обеспечить резерв препарата.

Также глава правительства дал задание обеспечить формирование резервного коечного фонда в больницах и лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией. Губернаторы должны обеспечить соблюдение в регионах требований Роспотребнадзора.

- Чтобы заранее прогнозировать развитие ситуации и вовремя принимать меры, необходимо продолжать тестирование граждан и оперативно получать результаты исследований. Однако ряд коммерческих лабораторий не передают в государственные информационные системы данные о проведённых тестах в полном объёме. В результате Роспотребнадзор не видит полной эпидемиологической картины. Чтобы решить эту проблему, потребуется внести изменения в постановление правительства о временных правилах учёта информации для предотвращения распространения коронавируса. Рассмотреть возможность издания такого проекта постановления поручено Минздраву и Минцифры до 20 июля, - сообщается на сайте правительства РФ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирскоц области ощущался дефицит вакцины от коронавируса. Однако главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская заверила, что сейчас препарат для вакцинации в Бердске есть.

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