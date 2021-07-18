Количество вакцины в России из-за ее дефицита потребовал пересчитать Мишустин до 20 июля 2021

Премьер Михаил Мишустин дал несколько поручений для улучшения обеспечения россиян вакцинами от коронавируса и передачи результатов тестирования.
В регионах стали возникать проблемы с доставкой вакцины из-за повышенного спроса, чтобы не случалось нехватки препарата, в стране необходимо провести инвентаризацию — до 21 июля Мишустин распорядился доложить о числе остатков, сделать прогноз и обеспечить резерв препарата.
Также глава правительства дал задание обеспечить формирование резервного коечного фонда в больницах и лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией. Губернаторы должны обеспечить соблюдение в регионах требований Роспотребнадзора.
- Чтобы заранее прогнозировать развитие ситуации и вовремя принимать меры, необходимо продолжать тестирование граждан и оперативно получать результаты исследований. Однако ряд коммерческих лабораторий не передают в государственные информационные системы данные о проведённых тестах в полном объёме. В результате Роспотребнадзор не видит полной эпидемиологической картины. Чтобы решить эту проблему, потребуется внести изменения в постановление правительства о временных правилах учёта информации для предотвращения распространения коронавируса. Рассмотреть возможность издания такого проекта постановления поручено Минздраву и Минцифры до 20 июля, - сообщается на сайте правительства РФ.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирскоц области ощущался дефицит вакцины от коронавируса. Однако главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская заверила, что сейчас препарат для вакцинации в Бердске есть.