У МакSим отказало одно легкое: Подробности о состоянии певицы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

У МакSим отказало одно легкое: Подробности о состоянии певицы

1:57:417/18/2021Фото: Соцсети
0

Певица Марина Максимова уже три недели находится в клинике, где ее пытаются поднять на ноги, вывести из состояния, вызванного вирусной пневмонией.

Состояние певицы стало хуже из-за проблем с легкими и сердцем

Состояние певицы МакSим - ежедневная тема для обсуждения, причем каждый день информация о ее здоровье максимально противоречивая.

Сегодня утром появились данные, что у находящейся в коме артистки отказало легкое и начались проблемы с сердцем, хотя еще вчера говорили о том, что ее состояние улучшается.

Певица Марина Максимова уже три недели находится в клинике, где ее пытаются поднять на ноги из состояния, вызванного вирусной пневмонией, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В первых числах июля певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние МакSим медики оценивают как тяжелое.

Известно, что на некоторое время Марина приходила в себя, но потом ее опять ввели в состояние комы. Врачи пытаются устранить проблемы с почкам и сердцем, которые могли возникнуть из-за бактериальной инфекции.

Максакова в купальнике поразила поклонников
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Ему было 49 лет: умер популярный российский артист
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Ему было 49 лет: умер популярный российский артист
Убил и залил в бетон: где нашли пропавшую россиянку
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
комаИВЛсостояние певицы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Выживет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Леонардо ДиКаприо предложил помочь потушить пожары в Якутии
1:40:50 7/18/2021
Леонардо ДиКаприо предложил помочь потушить пожары в Якутии
Столото: проверить билет тиража 451 "Жилищной лотереи" от 18 июля 2021 года
1:39:00 7/18/2021
Столото: проверить билет тиража 451 "Жилищной лотереи" от 18 июля 2021 года
Столото: проверить билет тиража 1397 "Русского лото" от 18 июля 2021 года
1:35:45 7/18/2021
Столото: проверить билет тиража 1397 "Русского лото" от 18 июля 2021 года
БердскКак разгрузить Бердское шоссе от вечных пробок, рассказал губернатор Травников
1:21:28 7/18/2021
Как разгрузить Бердское шоссе от вечных пробок, рассказал губернатор Травников
18 июля 2021 года – День чудотворца всея России Сергия Радонежского: Что нужно делать в этот день и как молиться святому
1:20:20 7/18/2021
18 июля 2021 года – День чудотворца всея России Сергия Радонежского: Что нужно делать в этот день и как молиться святому
Боярский впервые после заражения коронавирусом рассказал о своем здоровье
1:01:10 7/18/2021
Боярский впервые после заражения коронавирусом рассказал о своем здоровье
БердскКуда пропали вооруженные похитители должника в Бердске и их жертва: Подробности дела с участием скандального адвоката Пашаева
12:43:01 7/18/2021
Куда пропали вооруженные похитители должника в Бердске и их жертва: Подробности дела с участием скандального адвоката Пашаева
Количество вакцины в России из-за ее дефицита потребовал пересчитать Мишустин до 20 июля 2021
12:25:42 7/18/2021
Количество вакцины в России из-за ее дефицита потребовал пересчитать Мишустин до 20 июля 2021
Можно ли ходить на кладбище 18 июля в День великого святого Сергия Радонежского?
12:20:24 7/18/2021
Можно ли ходить на кладбище 18 июля в День великого святого Сергия Радонежского?
Медведь набросился на дрессировщицу во время представления в цирке-шапито. Зрители сняли видео
11:59:16 7/18/2021
Медведь набросился на дрессировщицу во время представления в цирке-шапито. Зрители сняли видео