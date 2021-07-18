У МакSим отказало одно легкое: Подробности о состоянии певицы

Состояние певицы МакSим - ежедневная тема для обсуждения, причем каждый день информация о ее здоровье максимально противоречивая.
Сегодня утром появились данные, что у находящейся в коме артистки отказало легкое и начались проблемы с сердцем, хотя еще вчера говорили о том, что ее состояние улучшается.
Певица Марина Максимова уже три недели находится в клинике, где ее пытаются поднять на ноги из состояния, вызванного вирусной пневмонией, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
В первых числах июля певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние МакSим медики оценивают как тяжелое.
Известно, что на некоторое время Марина приходила в себя, но потом ее опять ввели в состояние комы. Врачи пытаются устранить проблемы с почкам и сердцем, которые могли возникнуть из-за бактериальной инфекции.