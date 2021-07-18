Что нужно желать каждому в праздник Курбан-байрам 2021? Обычаи и история важного священного времени
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что нужно желать каждому в праздник Курбан-байрам 2021? Обычаи и история важного священного времени

5:20:517/18/2021Фото: pxhere
0

Накануне этого праздника соблюдается строжайший пост в течение 10 дней, а в ночь читается намаз – молитва мусульман. Во время чтения намаза можно найти ответы на вопросы и молиться за опечаленных душою.

плов
На столы готовятся самые вкусные блюда
Сюжет: Обряды мусульман
Что принято делать в мусульманский праздник День Арафата 19 июля 2021 года

Что принято делать в мусульманский праздник День Арафата 19 июля 2021 годаСколько дней нужно молиться на Курбан-байрам 2021?Ещё 91 новости

Праздник Курбан-Байрам является большим днем жертвоприношения. Название Курбан-Байрам переводится как «праздник жертвы». До его наступления мусульмане совершают паломничество по святым местам, расположенным на пути к Мекке. Этот путь содержит различные ограничения, позволяющие укрепить волю, силу духа и понять свое истинное предназначение на Земле.

Курбан-Байрам празднуется в честь пророка Ибрахима. Он был преданным Аллаху и чист перед ним, за что Всевышний даровал жизнь и крепкое здоровье Исмаилу – сыну Ибрахима. Исмаил в этой роли выступает как пример для подражания и образцового поведения перед каждым мусульманином. Ведь он последовал строгому слову и наказу отца быть принесенным в жертву Аллаху. Но за честь был спасен и причислен к лику Святых.

Накануне этого праздника соблюдается строжайший пост в течение 10 дней, а в ночь читается намаз – молитва мусульман. Во время чтения намаза можно найти ответы на вопросы и молиться за опечаленных душою.

Празднование начинается с самого раннего утра. Необходимо помыться, одеться в светлую чистую одежду и следовать в мечеть для коллективного моления. После этого нужно обязательно слушать проповеди имама, читать Коран и вспомнить историю Курбан-Байрама, его значение в культуре и истории мусульман. После молитвы все желают друг другу счастливого праздника и чтобы Аллах принял их жертву.

Далее происходит жертвоприношение. Жертва делится на три части. Одну оставляют себе, другую семье, а третью отдают нуждающимся: больным, нищим, бездомным. Так как жертва приносится во имя Всевышнего, она должна заключать в себе общественное благо.

Отдавая одну из ее частей, мусульманин передает защиту от будущих невзгод и недугов того, кто принял эту часть себе в дары. Праздник не обходится одним днем. Как правило, торжество отмечается в течение 4-х дней, во время которых принято навещать родственников и друзей, делая им подарки от чистого сердца и души. Ведь мусульмане с Древних времен характеризуются искренним радушием и гостеприимством как своего, так и чужого человека.

Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
Убил и залил в бетон: где нашли пропавшую россиянку
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Жизнь отшельницы Лыковой кардинально изменилась из-за Дерипаски
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Убил и залил в бетон: где нашли пропавшую россиянку
Названы «железные» основания для отказа от вакцинации от COVID
Жизнь отшельницы Лыковой кардинально изменилась из-за Дерипаски
58-летняя Деми Мур потрясла мир фигурой в купальнике
традицииКурбан-байрампраздникижертвоприношениемусульманские праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы бывали на этом празднике?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что нужно желать каждому в праздник Курбан-байрам 2021? Обычаи и история важного священного времени
5:20:51 7/18/2021
Что нужно желать каждому в праздник Курбан-байрам 2021? Обычаи и история важного священного времени
Кот Чешир из соседней кальянной держал в страхе по ночам владельцев магазина в Искитиме: Химловушка на него не действовала
5:10:50 7/18/2021
Кот Чешир из соседней кальянной держал в страхе по ночам владельцев магазина в Искитиме: Химловушка на него не действовала
Кристина Орбакайте примерила на себя образ гейши
4:49:41 7/18/2021
Кристина Орбакайте примерила на себя образ гейши
С Днем Арафа чудесные картинки для мусульман
4:21:51 7/18/2021
С Днем Арафа чудесные картинки для мусульман
Что принято делать в мусульманский праздник День Арафата 19 июля 2021 года
4:20:41 7/18/2021
Что принято делать в мусульманский праздник День Арафата 19 июля 2021 года
Сбивший насмерть Кирилла Калинина на самокате Range Rover продают за 350 тыс. рублей после «несерьезного ДТП»
4:19:14 7/18/2021
Сбивший насмерть Кирилла Калинина на самокате Range Rover продают за 350 тыс. рублей после «несерьезного ДТП»
Утечку кислорода в российском модуле МКС в нескольких местах нашли эксперты НАСА
3:56:24 7/18/2021
Утечку кислорода в российском модуле МКС в нескольких местах нашли эксперты НАСА
БердскНа вертолете прилетает дачник в СНТ "Бердь" возле мусорной свалки Бердска
3:26:46 7/18/2021
На вертолете прилетает дачник в СНТ "Бердь" возле мусорной свалки Бердска
Жириновский грозит тюрьмой отказавшимся от вакцинации против коронавируса
2:57:07 7/18/2021
Жириновский грозит тюрьмой отказавшимся от вакцинации против коронавируса
Число жертв катастрофы с двумя поездами возросло до трех. Продолжаются поиски погибших
2:35:55 7/18/2021
Число жертв катастрофы с двумя поездами возросло до трех. Продолжаются поиски погибших