Что нужно желать каждому в праздник Курбан-байрам 2021? Обычаи и история важного священного времени

Праздник Курбан-Байрам является большим днем жертвоприношения. Название Курбан-Байрам переводится как «праздник жертвы». До его наступления мусульмане совершают паломничество по святым местам, расположенным на пути к Мекке. Этот путь содержит различные ограничения, позволяющие укрепить волю, силу духа и понять свое истинное предназначение на Земле.
Курбан-Байрам празднуется в честь пророка Ибрахима. Он был преданным Аллаху и чист перед ним, за что Всевышний даровал жизнь и крепкое здоровье Исмаилу – сыну Ибрахима. Исмаил в этой роли выступает как пример для подражания и образцового поведения перед каждым мусульманином. Ведь он последовал строгому слову и наказу отца быть принесенным в жертву Аллаху. Но за честь был спасен и причислен к лику Святых.
Накануне этого праздника соблюдается строжайший пост в течение 10 дней, а в ночь читается намаз – молитва мусульман. Во время чтения намаза можно найти ответы на вопросы и молиться за опечаленных душою.
Празднование начинается с самого раннего утра. Необходимо помыться, одеться в светлую чистую одежду и следовать в мечеть для коллективного моления. После этого нужно обязательно слушать проповеди имама, читать Коран и вспомнить историю Курбан-Байрама, его значение в культуре и истории мусульман. После молитвы все желают друг другу счастливого праздника и чтобы Аллах принял их жертву.
Далее происходит жертвоприношение. Жертва делится на три части. Одну оставляют себе, другую семье, а третью отдают нуждающимся: больным, нищим, бездомным. Так как жертва приносится во имя Всевышнего, она должна заключать в себе общественное благо.
Отдавая одну из ее частей, мусульманин передает защиту от будущих невзгод и недугов того, кто принял эту часть себе в дары. Праздник не обходится одним днем. Как правило, торжество отмечается в течение 4-х дней, во время которых принято навещать родственников и друзей, делая им подарки от чистого сердца и души. Ведь мусульмане с Древних времен характеризуются искренним радушием и гостеприимством как своего, так и чужого человека.