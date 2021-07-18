Огромное Полнолуние 24 июля 2021 года: Как получить заряд и энергию Луны в сильный день и направить себе во благо

В современном мире все больше и больше дань отдается духовной энергии человека. Это касается его психоэмоционального и ментального здоровья. Сейчас набирается популярность Древняя наука астрология. Ведь с помощью планет можно узнать не только, что ждет завтра, но и свое предназначение.
Каждый месяц эта сфера дает новые возможности для того, чтобы попросить что-то у Вселенной и непременно получить это. Речь касается полнолуния – магического дня, когда небесное светило оказывает сильное влияние на земные процессы. 24 июля 2021 года Полная Луна войдет в знак Водолея. Этот знак зодиака характеризуется новаторством, творчеством, проявлением себя в обществе, экспериментами.
Полнолуние июля выпадает на выходной день субботу. Специалисты трактуют энергетику этого дня, как нестабильную, без баланса. Ведь Водолей воздушный знак, а воздух никогда не стоит на месте, он постоянно движется и меняется. При этом 24 июля станет для многих судьбоносным днем. По этой причине нужно думать о том, что делаешь и говоришь, иначе в будущем это может обернуться необратимыми последствиями.
Рекомендуется в этот день уединиться от шумных компаний и, по возможности, людей. Хорошо будет подумать о чем-то своем, сконцентрировавшись на главных мыслях. Нужно решать имеющиеся проблемы и делать выводы из жизненного опыта. Лучше всего отдохнуть в этот выходной, заняться здоровьем. Нельзя делать уборку или ссориться с кем-либо. Начинать новые дела не следует в виду замкнуто-пассивной энергии, которая не принесет дальнейших результатов.
Можно заняться работой по дому, садом или огородом, покупать и продавать недвижимость, оформлять официальные документы, посещать государственные учреждения. Хорошие плоды даст воспитание детей, времяпровождение с ними.
24 июля усилится чувственное восприятие окружающего мира. Прослеживается общая нервозность, частая смена настроения. Внутри может взыграть бунтарское чувство, стремление к свободе и разрушение старого. Перенести такой спектр лучше всего на какое-либо интересное дело, которое даст возможность самореализоваться.