Огромное Полнолуние 24 июля 2021 года: Как получить заряд и энергию Луны в сильный день и направить себе во благо
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Огромное Полнолуние 24 июля 2021 года: Как получить заряд и энергию Луны в сильный день и направить себе во благо

6:20:387/18/2021Фото: pxhere
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Водолей воздушный знак, а воздух никогда не стоит на месте, он постоянно движется и меняется. При этом 24 июля станет для многих судьбоносным днем.

полнолуние
В полнолуние луна достигает пика своей мощи

В современном мире все больше и больше дань отдается духовной энергии человека. Это касается его психоэмоционального и ментального здоровья. Сейчас набирается популярность Древняя наука астрология. Ведь с помощью планет можно узнать не только, что ждет завтра, но и свое предназначение.

Каждый месяц эта сфера дает новые возможности для того, чтобы попросить что-то у Вселенной и непременно получить это. Речь касается полнолуния – магического дня, когда небесное светило оказывает сильное влияние на земные процессы. 24 июля 2021 года Полная Луна войдет в знак Водолея. Этот знак зодиака характеризуется новаторством, творчеством, проявлением себя в обществе, экспериментами.

Полнолуние июля выпадает на выходной день субботу. Специалисты трактуют энергетику этого дня, как нестабильную, без баланса. Ведь Водолей воздушный знак, а воздух никогда не стоит на месте, он постоянно движется и меняется. При этом 24 июля станет для многих судьбоносным днем. По этой причине нужно думать о том, что делаешь и говоришь, иначе в будущем это может обернуться необратимыми последствиями.

Рекомендуется в этот день уединиться от шумных компаний и, по возможности, людей. Хорошо будет подумать о чем-то своем, сконцентрировавшись на главных мыслях. Нужно решать имеющиеся проблемы и делать выводы из жизненного опыта. Лучше всего отдохнуть в этот выходной, заняться здоровьем. Нельзя делать уборку или ссориться с кем-либо. Начинать новые дела не следует в виду замкнуто-пассивной энергии, которая не принесет дальнейших результатов.

Можно заняться работой по дому, садом или огородом, покупать и продавать недвижимость, оформлять официальные документы, посещать государственные учреждения. Хорошие плоды даст воспитание детей, времяпровождение с ними.

24 июля усилится чувственное восприятие окружающего мира. Прослеживается общая нервозность, частая смена настроения. Внутри может взыграть бунтарское чувство, стремление к свободе и разрушение старого. Перенести такой спектр лучше всего на какое-либо интересное дело, которое даст возможность самореализоваться.

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