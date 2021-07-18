В эти дни в июле 2021 года даже здоровым может поплохеть: Солнце проявит катастрофическую активность

Учеными давно доказано прямое влияние Солнца на здоровье человека и геомагнитное поле Земли. Ведь самая огромная звезда галактики может не только радовать глаз и пригревать по-доброму, но и уничтожить все живое. Исследования показали, что солнечная активность со временем может привести к двум состояниям этого небесного тела: красный гигант или белый карлик.
И тот, и другой вариант станет губительным для населения планеты. В случае, если Солнце превратится в красного гиганта, температура на Земле поднимется до уничтожительных цифр, устроив массовые пожары и сгорание верхних слоев атмосферы. А белый карлик устроит атомную зиму, или, по-другому, ледниковый период, где не спасет даже шкура мамонта.
В последнее время на Солнце наблюдается высокая активность, характеризующаяся волнениями – мощными взрывами на поверхности звезды. Тот выброс энергии, который происходит во время взрывов, настолько сильный, что достигает Земли в форме геомагнитного излучения. Такие выбросы в народе привыкли называть «магнитными бурями», во время которых ломается не только вся техника и электроника, но и человеческий организм.
В какие дни самого жаркого месяца лета Солнце превратится в беспощадного карателя, и кому следует быть предельно осторожным, находясь на открытом воздухе. 29 июля произойдет магнитная буря средней интенсивности. Тем не менее, в этот день можно почувствовать нервозное состояние вплоть до психического срыва. Людям с повышенным давлением следует снизить физическую активность вплоть до минимума. Ухудшится качество сна, появится бессонница. Для всех под запретом употребление жирной пищи и спиртных напитков. Не рекомендуется посещение общественных мероприятий, ведение важных переговоров.
Избежать влияния магнитной бури не получится, но можно облегчить психологические и физические страдания, соблюдая эти нехитрые правила, а именно: пить много воды, сделать утром зарядку, принять контрастный душ, контролировать уровень артериального давления в течение дня, запастись медикаментами, перенести важные мероприятия на другое время и стараться меньше находиться на Солнце.