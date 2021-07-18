Леонардо ДиКаприо предложил помочь потушить пожары в Якутии

Леонардо ДиКаприо предложил свою помощь в тушении пожаров на территории Якутии. Ему стало известно о проблеме после того, как экоактивистка Роза Дьячковская попросила его о помощи.
Власти Якутии отказались от услуг американского актера, но он не собирается отступать и готов прийти на помощь в деле тушения пожаров.
- Рады, конечно, что мировая общественность, мировые звезды обращают внимание на ситуации такие. Но тем не менее на территории республики наши силы занимаются тушением лесных пожаров, то есть ситуация на контроле, — сказал Сергей Сивцев, замминистра экологии Якутска.
После того, как местные власти отказались принять помощь актера, он связался с активистами и сообщил, что работники его фонда продолжают мониторить ситуацию и вскоре начнут принимать действия.