Леонардо ДиКаприо предложил помочь потушить пожары в Якутии
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Леонардо ДиКаприо предложил помочь потушить пожары в Якутии

1:40:507/18/2021Фото: Kevork Djansezian/Getty Images for Turner
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Власти отказались от услуг американского актера. Но он не намерен отступать и держит связь с местными экоактивистами.

Актер продолжает работу по предоставлению помощи Якутии, несмотря на отказ властей.

Леонардо ДиКаприо предложил свою помощь в тушении пожаров на территории Якутии. Ему стало известно о проблеме после того, как экоактивистка Роза Дьячковская попросила его о помощи.

Власти Якутии отказались от услуг американского актера, но он не собирается отступать и готов прийти на помощь в деле тушения пожаров.

- Рады, конечно, что мировая общественность, мировые звезды обращают внимание на ситуации такие. Но тем не менее на территории республики наши силы занимаются тушением лесных пожаров, то есть ситуация на контроле, — сказал Сергей Сивцев,  замминистра экологии Якутска.

После того, как местные власти отказались принять помощь актера, он связался с активистами и сообщил, что работники его фонда продолжают мониторить ситуацию и вскоре начнут принимать действия.

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