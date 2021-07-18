Боярский впервые после заражения коронавирусом рассказал о своем здоровье
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Боярский впервые после заражения коронавирусом рассказал о своем здоровье

1:01:107/18/2021Фото: Скриншот
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Артист, поставивший ранее прививку, призвал всех вакцинироваться, чтобы в случае заражения болезнь протекала в легкой форме.

Боярский впервые рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Народный артист РСФСР Михаил Боярский в субботу рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом. сообщение появилось в его Instagram.

"Спасибо что переживаете, все хорошо! Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря ей заболевание проходит в легкой форме и, однозначно, вы спасёте жизнь себе и близким.
Увидимся на спектаклях", – написал артист.

В комментариях к посту поклонники желают любимому артисту скорейшего выздоровления.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", о том, что актер заболел COVID-19 стало известно 16 июля. Сам Боярский сначала опровергал появившиеся в СМИ сообщения о его госпитализации. Он заявлял, что артист находится дома и чувствует себя нормально.

Но позже появилось подтверждение того, что Михаил Боярский попал в Боткинскую больницу с коронавирусом.

Известно, что артист поставил прививку от коронавируса.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по данным главы Минздрава Михаила Мурашко, в России примерно 2,5% привитых заражаются коронавирусной инфекцией, в Новосибирской области эта цифра в два раза ниже.



 










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Публикация от Михаил Боярский (@boyarskiy_official)




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