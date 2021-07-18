Боярский впервые после заражения коронавирусом рассказал о своем здоровье

Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Народный артист РСФСР Михаил Боярский в субботу рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом. сообщение появилось в его Instagram.
"Спасибо что переживаете, все хорошо! Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря ей заболевание проходит в легкой форме и, однозначно, вы спасёте жизнь себе и близким.
Увидимся на спектаклях", – написал артист.
В комментариях к посту поклонники желают любимому артисту скорейшего выздоровления.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", о том, что актер заболел COVID-19 стало известно 16 июля. Сам Боярский сначала опровергал появившиеся в СМИ сообщения о его госпитализации. Он заявлял, что артист находится дома и чувствует себя нормально.
Но позже появилось подтверждение того, что Михаил Боярский попал в Боткинскую больницу с коронавирусом.
Известно, что артист поставил прививку от коронавируса.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по данным главы Минздрава Михаила Мурашко, в России примерно 2,5% привитых заражаются коронавирусной инфекцией, в Новосибирской области эта цифра в два раза ниже.
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