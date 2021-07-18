Столото: проверить билет тиража 451 "Жилищной лотереи" от 18 июля 2021 года
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Столото: проверить билет тиража 451 "Жилищной лотереи" от 18 июля 2021 года

1:39:007/18/2021Фото: pixabay
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Не выпало 4 числа в результате розыгрыш тиража 451 Жилищной лотереи, проведенного 18 июля 2021 года. Выигрыши выплачиваются в течение трех лет.

лото
Не выпало всего 4 числа

18 июля 2021 года Жилищная лотерея от Столото провела розыгрыш домов и коттеджей, часть из которых в Крыму.

Не выпали числа: 65, 76, 84, 89.




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