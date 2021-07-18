9 пациентов погибли от коронавируса за сутки на 18 июля в Новосибирской области: Кто стали новыми жертвами?

За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 179 новых случаев заражения коронавирусом. 51 пациент выздоровел, 9 человек скончались, сообщили в региональном оперативном штабе в воскресенье.
По данным оперштаба, от COVID-19 за сутки погибли пять женщин (85, 79, 69, 66, 50 лет) и четверо мужчин (89, 87, 79, 73 года). Сейчас в палатах реанимации и интенсивной терапии ковидных госпиталей региона лежат 430 больных, 73 из них находятся на аппаратах ИВЛ.
5801 пациентов, в том числе 95 детей, находятся на 18 июля в инфекционных стационарах.
Всего в Новосибирской области с начала пандемии выявили 50 095 случаев коронавируса, в том числе заболели 3544 детей, 43 412 человек вылечились, 2214 пациентов с коронавирусом умерли.
Лаборатории произвели 2 042 676 тестов для определения ковида. За минувшие сутки к врачам обратились 2889 пациентов с признаками ОРВИ.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске на 18 июля зарегистрировано 2026 зараженных коронавирусной инфекцией, в том числе 6, которых выявили за последние 24 часа.