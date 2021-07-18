9 пациентов погибли от коронавируса за сутки на 18 июля в Новосибирской области: Кто стали новыми жертвами?
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9 пациентов погибли от коронавируса за сутки на 18 июля в Новосибирской области: Кто стали новыми жертвами?

2:16:567/18/2021
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Сейчас в палатах реанимации ковидных госпиталей региона лежат 430 больных, 73 из них находятся на аппаратах ИВЛ. Всего 5801 пациент, в том числе 95 детей, находятся в инфекционных стационарах. 

Ковидные бригады продолжают госпитализировать больных с коронавирусом

За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 179 новых случаев заражения коронавирусом. 51 пациент выздоровел, 9  человек скончались, сообщили в региональном оперативном штабе в воскресенье.

По данным оперштаба, от COVID-19 за сутки погибли пять женщин (85, 79, 69, 66, 50 лет) и четверо мужчин (89, 87, 79, 73 года). Сейчас в палатах реанимации и интенсивной терапии ковидных госпиталей региона лежат 430 больных, 73 из них находятся на аппаратах ИВЛ.

5801 пациентов, в том числе 95 детей, находятся на 18 июля в инфекционных стационарах.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии выявили 50 095 случаев коронавируса, в том числе заболели 3544 детей, 43 412 человек  вылечились, 2214 пациентов с коронавирусом умерли.

Лаборатории произвели 2 042 676 тестов для определения ковида. За минувшие сутки к врачам обратились 2889 пациентов с признаками ОРВИ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске на 18 июля зарегистрировано 2026 зараженных коронавирусной инфекцией, в том числе 6, которых выявили за последние 24 часа.

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