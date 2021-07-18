Алексей Мазур: горсовет депутатов Бердска может стать местом для дискуссий

Уже через 10 дней избирком Бердска закончит прием документов от тех, кто хочет стать депутатом бердского горсовета. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 17 июля заявили о желании баллотироваться 52 кандидата. Впрочем, в качестве таковых в выдачей официального кандидатского удостоверения пока бердский ТИК зарегистрировал только двоих.
Но уже понятно, что конкуренция на избирательных округах будет, поскольку уже на 27 депутатских мандатов претендуют в два раза больше человек. А еще не проявили себя партии, за исключением «Партии пенсионеров». Коммунисты заявили о выдвижении 21 кандидата. Очевидно, что «Единая Россия» выставит своих кандидатов на все округа. А значит, выбирать бердчанам будет из кого.
Напомним, что на победу рассчитывают не только действующие депутаты, но и новички. В их числе не только молодые «пенсионеры», бывшие военные, представители муниципальных предприятий, рабочие и общественники. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», выдвинула своих кандидатов в депутаты на местные выборы и независимая «Коалиция-2020» - оппозиционеры, которые в прошлом году смогли провести в законодательный орган власти Новосибирска троих своих представителей.
Против "Единой России"
По словам политического обозревателя Тайги.инфо Алексея Мазура, кандидаты от коалиции намерены вести кампанию против «Единой России». И поэтому будут стараться сотрудничать с другими оппозиционными партии власти силами.
- Мотив в Бердске у них будет тот же самый, что и в Новосибирске: выступать против использования города в личных целях, против явно антинародных решений типа размещения свалки рядом с городом. Насколько у них получится, говорить сложно, поскольку это новый опыт за пределами мегаполиса. Но вообще-то Бердск известен своим протестным голосованием. В любом случае это будет интересная кампания, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Мазур.
Вместе с тем, он полагает, что у выдвиженцев от коалиции и других независимых кандидатов есть высокие шансы получить несколько мандатов в депутатском корпусе Бердска. А бердчанам он советует посмотреть на работу депутатов от коалиции в новосибирской горсовете, которая публична и доступна.
- С ними в городской совет вернулась политика. Хотя коалиции не удалось получить значимого числа мандатов, горсовет стал местом для дискуссий, по очень многим вопросам удается поднимать и отстаивать позицию простых горожан. Например, по точечной застройке, освещения, заборам и другим знаковым вещам. Думаю, это будет хорошая встряска, полезная для Бердска и властей. Выбор, конечно, за жителями Бердска. Но я бы их призвал не быть пассивными, попытаться разобраться, что к чему, - отметил Алексей Мазур.
Бердские коммунисты другие
Он напомнил, что у коммунистов «старая добрая история» в бердским электоратом, имевшая эпизод с выборами красного мэра Бердска Ильи Потапова в 2011 году. И несмотря на то, что «история закончилась» приговором и отставкой, по словам Мазура, в Бердске у КПРФ есть серьезная поддержка.
- Сейчас в бердском горсовете всего три депутата-коммуниста. А по новым нужно разобраться, насколько серьезно они настроены, действительно хотят избираться. Я надеюсь, что оппозиционные кандидаты будут благоразумными, реально оценят шансы каждого на победу и, может быть, даже придут к каким-то договоренностям на округах, - высказался Мазур.
Он полагает, что у КПРФ нет принципиальных разногласий именно в Бердске. Разногласия в Новосибирске между двумя силами связаны с персоной Локтя (мэр Новосибирска, первый секретарь обкома КПРФ).
- Депутаты от коалиции и другие считают, что он плохо управляет городом. А коммунисты вынуждены его поддерживать. В Бердске такой ситуации нет, поэтому надеюсь, что будет более конструктивное взаимодействие. У КПРФ в Новосибирске есть проблема симбиоза с властями, так как мэр коммунист. Поэтому необходимо разобраться, насколько кандидаты от КПРФ в Бердске являются оппозиционными «Единой России», - советует политический обозреватель.
Принадлежность к группам влияния
По оценке Алексея Мазура, в бердском горсовете важна не столько партийность, сколько принадлежность к той или иной группе влияния:
- Понятно, что основная группа влияния состоит в «Единой России». Но избирателям нужно посмотреть, кто как и за что голосовал в горсовете Бердска, что коммунисты и другие кандидаты будут обещать на этих выборах. Есть вполне конкретные вопросы, которые избиратели Бердска могут требовать от кандидатов, чтобы они заняли их позицию.
«Партия пенсионеров», он считает, паразитирует на желании пенсионеров иметь своих представителей во власти, которые реально защищали бы их интересы и права.
- Но никакого отношения к пенсионерам и защите их интересов эта партия не имеет. Например, в заксобрании Новосибирской области последний «пенсионер» пенсионного возраста был заменен предпринимателем. Я не слышал от них ни одной инициативы, ни одного законопроекта по вопросам, которые шли бы вразрез с политикой «Единой России». Мое частное мнение, что это симулятор. Их задача, чтобы голоса избирателей не попали к оппозиционным кандидатам, - полагает Мазур.
Как у знать в кандидате единоросса?
Избирателям достаточно сложно разобраться, кого реально представляет тот или иной кандидат, не оттягивает ли он голоса в пользу единороссов, будет ли добросовестно работать в совете после выборов. Но есть два способа приблизиться к разгадке:
- Если человек руководит какой-то компанией, фирмой, то нужно понять, кому она в действительности принадлежит. А если это муниципальное предприятие, то здесь сразу все понятно: любое такое предприятие подчиняется мэру. И сотрудник муниципального предприятия никогда не будет голосовать против мэра и его приказов, а будет всегда исполнять его волю. Речь идет не только об организациях ЖКХ, но и о таких уважаемых, как школы, больницы. Их возглавляют люди, которые фактически встроены в систему. Они не могут голосовать против воли начальства. Ни разу такого не было после 1990-х годов.
Если это действующий депутат, то необходимо посмотреть, как он голосовал в предыдущем составе горсовета.
- Если по каким-то вопросам, против которых явно выступают жители, но это выгодно какому-нибудь предпринимателю, застройщику, он голосовал против мнения жителей, значит, что-то не так с этим депутатом, - констатирует Алексей Мазур.
Он уже давал читателям "Курьер. Среда. Бердск" советы, как сделать правильный выбор в ходе голосования:
"Избиратели должны верить только тем, кого и чьи дела они знают лично. Любой новый неизвестный человек оказывается, как правило, хуже. Наша политика устроена так, что если ты не знаешь кандидата, то он точно хуже того, который тебе уже известен. Самое глупое, что может сделать избиратель, - это голосовать за красивое название партии, только потому, что оно содержит какие-то слова, типа «справедливый», «пенсионеры». В названиях партий и их программах пишут ровно то, что избиратели хотят услышать. Никакого отношения к тому, что партия делает реально, это не имеет".
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