"Опасно дышать": "Тяжелым" ядом отравили воздух в районе ТЦ "Колорлон" в Бердске

-Выброс неизвестного ядовитого вещества в воздух с территории "химзавода" в Бердске. Вчера 17.07.21, въезжая в Бердск на велосипеде около 17:00 со стороны СНТ "Бердь", резко ощутил в воздухе какое-то опасное вещество! Отравление воздуха обнаружилось резко и внезапно, когда удалился от железной дороги на 1 км. По дороге вдоль бердской свалки (улица Промышленная - СНТ "Бердь - Чуйский тракт). На всей большой площади стоянки перед торговым центром "Колорлон" концентрация яда в воздухе оказалась особенно повышенной - было совершенно невозможно дышать!
Вещество в воздухе было очень ядовитое - опасно дышать - ощущалось поражение гортани, отравление в передней части головы, общее внутреннее отравление. Запах яда ни на что не похож, "тяжелый", напоминает смесь запахов автомобильной краски и металла. При выезде за пределы площадки перед ТЦ "Колорлон" - за корпус здания улица Барнаульская, 19/1 в направлении к улице Промышленной - запах яда в воздухе уменьшился, полностью исчез (дул западный, юго-западный ветер).
Можно было отдышаться, так как дышать на площади стоянки перед перед ТЦ "Колорлон" было совершенно невозможно! Тем более крутить педали велосипеда, не дыша! Далее, следуя по улице Промышленной вдоль территории химзавода (в направлении к улице Химзаводской) - запах резко ощутился вновь. Особенно сильная концентрация яда в воздухе была возле корпуса с адресом: улица Промышленная, 20. Дул западный, юго-западный ветер - яд в воздухе несло с территории химзавода.