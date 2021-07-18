Студента из Узбекистана подозревают в изнасиловании на олимпийском стадионе в Токио
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Студента из Узбекистана подозревают в изнасиловании на олимпийском стадионе в Токио

6:22:227/18/2021Фото: Piqsels logo
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30-летнего иностранца, приехавшего для обслуживания гостей Олимпиады, арестовали. Предполагаемая жертва тоже имеет отношение к спортивным состязаниям.

На стадионе в Японии произошло изнасилование

В полиции Японии сообщили, что арестован гражданин, приехавший из Узбекистана. Его подозревают в изнасиловании женщины.

30-летнего задержанного проверяют на причастность к насильственным действиям сексуального характера, произошедшие на территории стадиона, где планируется проведение церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщили в агентстве Kyodo.

По сообщению из столицы Олимпиады, задержанного привлекли к обеспечению едой представителей прессы, которого наняла сторонняя фирма. Пострадавшая также связана с проведением игр.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 23 июля по 8 августа в Токио пройдут Олимпийские игры, которые были перенесены с 2020 года из-за пандемии. Организаторы решили провести состязания без участия иностранных болельщиков. В шести префектурах страны, среди которых и Токио, местные жители также не смогут прийти на соревнования.

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