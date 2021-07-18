Домашний арест сбившей трех детей на Mazda потребует обжаловать Хинштейн: Два мальчика скончались в больнице
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Домашний арест сбившей трех детей на Mazda потребует обжаловать Хинштейн: Два мальчика скончались в больнице

5:43:247/18/2021
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У 9-месячной девочки, которая находилась в детской коляске, врачи диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Смотрите видео

Сбившая детей на "зебре" получила права в декабре 2020 года

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн собирается обратиться в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест девушки, сбившей троих детей на западе Москвы, стало известно 18 июля.

"Сделаем все, чтобы не "отделалась". Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано", - написал Хинштейн в Twitter в воскресенье.

Вероятно, единоросс считает меру пресечения слишком мягкой и будет требовать для 18-летней Валерии Башкировой заключения под стражу в СИЗО.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 16 июля на ул. Авиаторов водитель Mazda Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети были госпитализированы.

5-летний мальчик, доставленный после аварии вертолетом в больницу, умер в ночь на субботу. 3-летний ребенок скончался вечером 17 июля. У 9-месячной девочки, которая находилась в детской коляске, врачи диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль.

В субботу суд отправил Башкирову под домашний арест до 15 сентября. Экспертиза подтвердила, что она была трезвой. Но сама она заявила, что отвлеклась на телефон, когда подъезжала к "зебре".

Водительские права она получила в декабре 2020 года. По словам очевидцев, она была в шоке от того, что случилось. Не уехала с места аварии, после ДТП выскочила из машины, подбежала к детям.

Сидя в полицейской машине, она не находит себе места, сильно волнуется. Отворачивается от камеры, убежать от журналистов стремятся и родственники девушки. На разговор решается лишь её молодой человек. Сначала пытается обмануть, говорит, что не знаком с Валерией. Потом начинает ее защищать, передает РЕН ТВ.

- А не смущает, что она детей сбила на переходе?

- Нет. Вы же знаете ситуации, кто-то выезжает.

- То есть это нормально, да?

- Нет, но я за то, чтобы все ответы были после суда.

За Mazda числятся несколько штрафов. Но зарегистрирована она на другого человека. У самой Валерии нарушений ПДД нет - до момента смертельного ДТП.

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