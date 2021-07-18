Дачникам разрешат жарить шашлыки и разводить костры в 15 метрах от построек
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Дачникам разрешат жарить шашлыки и разводить костры в 15 метрах от построек

6:36:047/18/2021Фото: Pxfuel
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По действующим правилам, разводить огонь можно на расстоянии 50 метров от зданий. МЧС подготовило новый проект.

Траву на участке можно сжигать в 15 метрах от дома

В МЧС решили уменьшить расстояние от зданий во время сжигания травы до 15 метров. Об этом говорится в новом проекте постановления правительства.

В правилах противопожарной безопасности добавится данный абзац:

- При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 м до зданий, сооружений и иных построек.

Сейчас действуют противопожарные правила, следуя которым разжигать огонь для уничтожения сухой травы можно на расстоянии не меньше 50 метров от зданий, 100 метров от хвойного леса или молодняка и 30 метров от лиственного леса или отдельно стоящий групп деревьев.

Документ, опубликованный  портале проектов нормативных правовых актов, также разрешает сжигать траву и ветки в несгораемых емкостях: бочках, баках и мангалах. В этом случае очаг горения должен находится в 10 метрах от здания.

Ранее МЧС подготовило проект постановления, который разрешает разводить костры на землях общего пользования и приусадебных участках. Также в ведомстве планируют отменить запрет на приготовление пищи на открытом огне, в том числе на мангалах.

В новых правилах, которые действуют с 1 января 2021 года, перечислены требования к пожарной безопасности, поведению людей, организации производства, содержания зданий, помещений и территорий. Действие режима закреплено до 2026 года, после чего он будет пересмотрен.

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