"Очень странные дела-4": Сэди Синк делится захватывающими новостями о следующем сезоне
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"Очень странные дела-4": Сэди Синк делится захватывающими новостями о следующем сезоне

1:30:517/19/2021,УКАС ХИЛЛ-ПОЛЬ
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Съемки в настоящее время все еще продолжаются, хотя в прошлом году производство было прервано из-за пандемии коронавируса. Но сериал может выйти до начала 2022 года.

Очень странные дела 4: Сэди Синк делится захватывающими новостями о следующем сезоне 'Действительно, очень темно' (Изображение: Netflix / Getty)

Фанаты сериала "Очень странные дела" все еще ждут новостей о долгожданном четвертом сезоне, и регулярная Сэди Синк дала им еще больше поводов для того, чтобы они были взволнованы предстоящим возвращением шоу Netflix.

Сэди Синк вернется в роли новичка Макса Мэйфилда в долгожданной четвертой части популярной драмы Netflix. Еще больше фантастических махинаций будет преследовать город Хокинс, штат Индиана, в « Очень странных делах 4», но актриса недавно подтвердила, что следующий выход будет гораздо более мрачным.

Звезда Stranger Things Сэди Синк дала подписчикам Netflix последний превью долгожданного четвертого сезона сериала.

Netflix еще не подтвердил, когда следующие эпизоды выйдут на экраны, поэтому фанаты не могут ожидать возвращения Одиннадцати (в исполнении Милли Бобби Браун) и компании до начала 2022 года.

А до тех пор Синк недавно говорил с PA о том, что зрители могут ожидать, когда ностальгическая поездка по 80-м годам в конечном итоге вернется к потоковой передаче.

После ожесточенной битвы между бандой Хокинса и Ловцом разума актриса предупредила зрителей, что в маленьком городке в Индиане все станет намного хуже.
Во вторник она подтвердила, что фанаты могут ожидать увидеть «определенно действительно очень, очень темный сезон».

Синк объяснил: «С каждым сезоном масштабы производства становятся все больше и больше, и ставки в этом году действительно очень высоки, как и всегда.

«Но есть что-то в этом сезоне, он действительно напряженный».

Одиннадцати, Майку (Финн Вольфхард), Дастину (Гейтен Матараццо) и остальной стае, безусловно, предстоит испытание на выносливость, учитывая количество потусторонних угроз в предыдущих сезонах.

Уже сражаясь с Демогоргонами, русскими агентами, безумным доктором и одержимыми горожанами, можно только догадываться, что их подстерегает в начале четвертого сезона.

Усиленный ужас уже дразнил партнер Синка по фильму Джо Кири, который играл Стива Харингтона в течение последних трех сезонов.

Еще в мае прошлого года он сказал Total Film: «О боже, это просто потрясающе, братья Дафферы действительно сделали это снова.

«Я думаю, что в этом году, и я знаю, что говорю это каждый божий год, но это определенно будет намного страшнее, чем в предыдущие годы, потому что прошлый год был довольно мрачным».
Неясно, намекают ли комментарии актеров на возвращение Ловца разума или Демогоргонов, или на введение другой паранормальной угрозы.

Однако недавно выпущенный тизер-трейлер подтвердил возвращение доктора Бреннера (Мэттью Модайн), терроризировавшего Одиннадцать в начале сериала.

Ранее считавшееся мертвым, возвращение зловещего доктора уже является признаком того, что Stranger Things собирается отправиться в какую-то темную территорию в следующей части.

Ранее Модайн сказал NME: «Создатели шоу, братья Дафферы, сказали, что, если вы не увидите тело, персонаж не мертв. И, очевидно, мы никогда не видели тела доктора Бреннера».

Съемки в настоящее время все еще продолжаются, хотя в прошлом году производство было прервано из-за пандемии коронавируса.

Первый тизер нового сезона, к счастью, подтвержденный любимец сериала Джим Хоппер (Дэвид Харбор) жив и здоров.

Однако его заключение в российском лагере для военнопленных уже вызвало бурные слухи о том, что нас ждет в четвертом сезоне.

Надеюсь, Netflix поможет развеять некоторые опасения аудитории, подтвердив в ближайшее время дату выхода нового сезона, за которой также должен вскоре последовать первый официальный трейлер следующего сезона.

Источник: express.co.uk

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