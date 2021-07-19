Ford Escort принцессы Дианы продали за 50 тысяч фунтов стерлингов

Автомобиль принцессы Дианы, подаренный принцем Чарльзом в качестве помолвки, был продан за 52 640 фунтов стерлингов неизвестному музею в Южной Америке.
Музей в Чили приобрел знаменитую машину на аукционе, однако это не первые памятные вещи принцессы Уэльской, купленные музеем в Чили. Имея огромное количество поклонников в Южной Америке, музей в Сантьяго, Чили, под названием Museo de la Moda, купил платье, принадлежащее Диане, за 192 000 фунтов стерлингов.
Это платье было одним из первых официальных платьев Дианы, которое она надела в 1981 году, когда ей было всего 19 лет.
В то время в музее заявили, что это разумная сумма для того, что они считают важной частью истории моды.
Ford Escort был подарен принцессе Уэльской за два месяца до их свадьбы в 1981 году.
Диана часто водила машину, чтобы посмотреть, как принц Чарльз играет в поло, и на светские мероприятия, однако она перестала водить машину после рождения принца Уильяма в 1982 году.
Затем в 1995 году автомобиль был куплен торговцем антиквариатом за 6000 фунтов стерлингов.
Позже он был продан королевской энтузиастке, которая водила машину экономно и не рассказывала своим друзьям историю машины.
Тина Киркпатрик сказала The Times, что она была «большой поклонницей» Дианы и использовала Ford в качестве второй машины.
Машиной она владела 20 лет, и она почувствовала, что сейчас самое подходящее время, чтобы ее продать.
Он был продан аукционным домом Reeman Danise в Эссексе музею по телефону во вторник.
Льюис Рабетт, оценщик аукционного дома, сказал The Times, что они ожидают много ставок на машину покойной принцессы.
«Предаукционный интерес был значительным. Концовка в Южной Америке свидетельствует об уровне интереса к автомобилю во всем мире », - сказал он.
«Это также свидетельство Дианы и ее непреходящего наследия».
Автомобиль остается в отличном состоянии с пробегом 83 000 миль и оригинальной регистрацией.
Источник: express.co.uk