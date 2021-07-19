Чудные картинки с Днем Москвы-реки 19 июля 2021 года
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Чудные картинки с Днем Москвы-реки 19 июля 2021 года

6:00:447/19/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Открытки на праздник москвичей - День Москва-реки. Поздравь друга!

19 июля - День Москвы-реки
19 июля - День Москвы-реки
id="attachment_706782" align="aligncenter" width="1034"> 19 июля - День Москвы-реки 19 июля - День Москвы-реки

id="attachment_706783" align="aligncenter" width="1034"> 19 июля - День Москвы-реки 19 июля - День Москвы-реки

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