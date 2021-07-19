С Днем Курбан Байрам 2021 красивые картинки и искренние слова для всех

В Курбан Байрам вас поздравляю!
Желаю мира и тепла,
Аллах пускай вам помогает,
Душа добром будет полна.
Пускай ваш дом богатым будет,
Живут в нем радость и успех,
Беда обходит стороною,
Звучит счастливый, звонкий смех.
С праздником Курбан Байрам!
Желаю много счастья вам,
Чистейших помыслов, любви,
По жизни светлого пути.
Каждый день пусть радость шлёт,
Удачным будет целый год.
Пускай Аллах вас сохранит
И дом ваш благом озарит.
Поздравляю со светлым, долгожданным и добрым праздником — Курбан Байрам. Желаю, чтобы в вашей семье было столько же добра и света, сколько солнце дарит нам своих лучей. Пускай ваши родные никогда не знают беды и горя. Пускай ваша жизнь будет богатой, радостной и благополучной. Желаю, чтобы Аллах наградил вас за ваши чистые души, огромные сердца и гостеприимный дом.
Курбан Байрам — священный праздник!
Всех поздравляем мусульман,
И пусть Аллах подарит счастье,
Приняв священной жертвы дар.
От дома пусть уйдут несчастья,
Пусть на душе будет светло.
Пусть вам сопутствует удача,
И пусть всё будет хорошо.
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Пусть принесет Курбан Байрам
Большое счастье и удачу,
Здоровья крепкого всем вам
И много денежек в придачу!
Пусть вас Аллах благословит,
Подарит радости вам много,
В душе пусть мир всегда царит,
Желаю вам всего благого!
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Пожелаю в этот праздник
Ближнего не забывать,
Кто нуждается в заботе —
Непременно помогать.
Пусть на небе солнце светит,
На Земле пусть — только мир,
А на сердце — только радость,
Счастья близким и родным.
Поздравляю, дорогие,
Мира и здоровья вам,
И Аллах пусть с вами будет,
С праздником Курбан Байрам!
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Наступил Курбан Байрам,
Поздравления шлю я вам!
Пусть светлый праздник соберет
Мусульманский весь народ!
Мусульман всех поздравляю,
Мира и добра желаю,
Счастья, радости удачи,
Что немало в жизни значат!
Пускай Аллах вам помогает,
От бед и зла оберегает!
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Наступил Курбан Байрам,
Счастья, мира в доме вам.
Чтобы в сердце было место
Только правильным делам!
Пусть Аллах вознаградит
Всем, чего душа велит,
Пусть услышит он молитвы
И на все благословит!
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